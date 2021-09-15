صور.. مدبولى: اهتمام خاص من السيسى بإقامة معارض أهلا مدارس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، أن هناك اهتماما خاصا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسى، والتوسع فى انتشارها بجميع المحافظات، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة احتياجات الطلاب، وبأسعار مخفضة.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجوده اليوم فى افتتاح معرض "اهلا مدارس" المتكامل لاحتياجات طلاب المدارس، بمشاركة أكثر من 200 عارض، مشيدا بما لمسه من وجود الكثير من المعروضات من صناعة مصرية، كما أن هناك اهتماما بجودة المنتجات.

وأكد مدبولى، أننا نستهدف أن تكون جميع المنتجات فى نسخة المعرض فى العام القادم، مصرية الصنع، بما يعزز تعميق الصناعة الوطنية، ليكون على أغلب المنتجات عبارة "صنع فى مصر".

وتطرق رئيس الوزراء إلى استعدادات بدء العام الدراسى الجديد المقرر رسمياً فى أكتوبر المقبل، مؤكدا فى هذا الصدد أن الدولة تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية فى العام الدراسى الجديد، لذا تحرص الحكومة، بتوجيه من الرئيس، على اتباع الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها تقديم اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين فى القطاع التعليمى، من منطلق الحرص على توفير أقصى درجات الأمان لمنع تجدد الاصابات بفيروس كورونا.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقد خلالها أجنحة وأقسام المعرض الموسع لجميع احتياجات طلاب المدارس، كما أجرى أحاديث ودية مع العارضين للتعرف على ما يتم طرحه من منتجات تشكل جميع احتياجات طلاب المدارس، والتأكد من الأسعار والجودة وتوفير جميع متطلبات الطلاب بكافة المراحل، وكما أكد عارضو المنتجات الجلدية أن الأحذية من خامات مصرية وعمالة مصرية، وانهم يفتخرون بذلك، وأشاد رئيس الوزراء بالجودة والأسعار.

من جانبه أكد الدكتور على المصيلحى، أن عدد العارضين بأرض المعارض بمدينة نصر سيصل إلى 210 عارض على مساحة تصل إلى 3000 م2، ويشهد مشاركة أغلب شُعب الاتحاد العام للغرف التجارية وهى شعبة الأدوات المكتبية والمدرسية، وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية، وشعبة الملابس الجاهزة، وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد الدكتور على المصيلحى، أن معارض "أهلاً مدارس" تشهد تخفيضات كبيرة هذا العام لا تقل عن 30%، كما تشتمل على جميع احتياجات طلاب المدارس من أدوات مكتبية وكتابية، والكشاكيل والكراسات بأنواعها، والأدوات الجلدية والأحذية التى يحتاجها طلاب المدارس، وكذلك الملابس بالإضافة الى أجهزة الحاسب الآلى.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المعرض هذا العام سيشهد أيضا الاستمرار فى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى وباء فيروس كورونا، من خلال الالتزام بارتداء الكمامات، وقياس درجة حرارة الزائرين، وعمل ممرات داخلية تسمح بسهولة التنقل والتحرك فى أروقة وأجنحة المعرض المختلفة.

وأضاف المصيلحى، أن هناك تنسيقأً يتم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمحافظين، والغرفة التجارية بكل محافظة، لتحديد الأماكن لإقامة معارض بغالبية محافظات الجمهورية.