جدة - نرمين السيد - اتخذت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، عددا من السياسات التى ساهمت فى تعزيز وإدماج مبادئ الحوكمة فى الجهاز الإدارى للدولة، لتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.





وهذا ما وثقه تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، والذى أطلقه اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتتبع التقرير سعى مصر لتعزيز الحوكمة من خلال سياسات وبرامج واضحة فى مختلف المجالات والقضايا والقطاعات لتطوير وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة –ونظم الإدارة المالية– لرفع كفاءة أدائه وفعاليته فى تقديم الخدمات الأساسية. والفيديوجراف التالى يوضح جهود مصر التى بذلتها فى مجال الحوكمة والتحول الرقمى. كما عملت مصر على تعزيز آليات المساءلة ففعلت دور أكبر لنظم متابعة وتقييم الأداء الحكومى وطورت نظم الإدارة المحلية لتعزيز اللامركزية ورفع جودة تقديم الخدمات فى ربوعها واتخذت مصر خطوات جادة لتعزيز الشفافية وتحسين التواصل مع المواطنين فى مختلف الأمور وبوسائل متعددة ولتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد وطورت آليات جديدة لمشاركة الشباب فى صنع وتنفيذ السياسات العامة وتأهيلهم لقيادة العمل السياسى والإدارى والمجتمعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف- الحوكمة والتحول الرقمى .. نقلة نوعية بالمنظومة الإدارية المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.