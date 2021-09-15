وزير الطيران المدنى: نحرص على نقل الخبرات المصرية إلى ليبيا

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حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والمهندس مصطفى عبدالحميد بن عمار رئيس سلطة الطيران المدنى الليبى.
وخلال اللقاء أكد وزير الطيران، وفقا لبيان صحفى، على عمق العلاقات "المصرية - الليبية"، وأن وزارة الطيران المدنى تحرص على تعزيز علاقاتها ونقل الخبرات المصرية بقطاع الطيران من خلال تقديم جميع سبل الدعم إلى الأشقاء بدولة ليبيا فى مختلف مجالات الطيران المدنى وبخاصة مجال التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوى والملاحة الجوية.
وأضاف، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة فى مختلف مجالات الطيران المدنى.
ومن جانبه، أشاد محمد سالم الشهوبى بجهود وزارة الطيران المدنى المصرية، فى تطوير جميع قطاعات منظومة الطيران المدنى، مؤكداً على تطلع وزارة المواصلات الليبية إلى المزيد من التعاون المثمر مع الجانب المصرى والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الطيران المدنى.
وأشار إلى أن هناك تعاون مشترك خلال الفترة القادمة بين الجانبين يهدف إلى عودة نشاط الطيران الليبى إلى سابق عهده.
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