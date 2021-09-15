رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية ضمن فعاليات...

شهد الفريق محمد فريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أحد الأنشطة التدريبية البحرية ضمن فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021"، والذي تجري فعالياته حتى السابع عشر من سبتمبر الجاري، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لهذا التدريب نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى باعتباره أحد أهم وأكبر التدريبات المشتركة التى تجري بالمنطقة.

حيث بدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التى يتم تنفيذها مع شرح أوضاع الوحدات البحرية بمنطقة التدريب، كما شملت الأنشطة الدفاع ضد التهديدات غير النمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحى بالأعيرة المختلفة للوحدات البحرية للدول المشاركة بالتدريب، كذلك تنفيذ ممارسة حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء معادى من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار الجوي والبحرى والإسقاط المظلي، وتنفيذ قذف جوي ضد مراكز القيادة ومرابض النيران على الساحل بواسطة الطائرات المتعددة المهام، كما قامت عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوى وصد الهجوم المعادي.

وشهدت الأيام الماضية تنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة ضمن فعاليات التدريب المشترك " النجم الساطع 2021 " تضمنت تنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية وبأوضاع الرمى المختلفة، كذلك نفذت قوات المظلات عدد من القفزات بأساليب القفز الحر والأساسى وتنفيذ قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب، وتنفيذ ندوة لكبار قادة الدول المشاركة تناولت التحليل والتقييم لكافة الأنشطة التى تنفذ وذلك لتحقيق الهدف المنشود من التدريب.

وأشاد الفريق محمد فريد، بالأداء المتميز للعناصر المنفذة للأنشطة وقدرتهم على تنفيذ عمل مشترك بإحترافية ودقة، كما نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة بالتدريب، مشيرًا إلى أهمية التدريب الذى يعمل على تبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية لمختلف الدول المشاركة بالتدريب.

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