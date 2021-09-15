استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وبحث معه تعزيز مُختلف أُطر التعاون الوثيق سواء ثنائيًا بين مصر والعراق أو عبر آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، على نحو يلبي تطلعات الشعوب نحو الازدهار والنماء.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الاجتماع بين الوزير شكري مع الحلبوسى تناول الدور المنوط بالدبلوماسية البرلمانية كمكون رئيسي في تعزيز الأواصر الأخوية والشعبية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافةً إلى تنسيق المواقف حيال قضايا المنطقة، في إطار العمل على صون الأمن القومي العربي وتدعيم ركائز الاستقرار الإقليمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يبحث مع رئيس البرلمان العراقى سبل تعزيز ركائز الاستقرار الإقليمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.