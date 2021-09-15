وزير الخارجية يبحث مع رئيس البرلمان العراقى سبل تعزيز ركائز الاستقرار الإقليمى 

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وبحث معه تعزيز مُختلف أُطر التعاون الوثيق سواء ثنائيًا بين مصر والعراق أو عبر آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، على نحو يلبي تطلعات الشعوب نحو الازدهار والنماء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الاجتماع بين الوزير شكري مع الحلبوسى تناول الدور المنوط بالدبلوماسية البرلمانية كمكون رئيسي في تعزيز الأواصر الأخوية والشعبية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافةً إلى تنسيق المواقف حيال قضايا المنطقة، في إطار العمل على صون الأمن القومي العربي وتدعيم ركائز الاستقرار الإقليمي.