رئيس الوزراء: العام الدراسى الجديد سيكون منتظما واللقاحات درع الأمان والوقاية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن العام الدراسي الجديد سيكون منتظما، وسط اتخاذ الدولة المصرية لإجراءات احترازية متعددة داخل المدارس والجامعات، ووصف اللقاحات بأنها درع الأمان والوقاية ضد كورونا، مشيراً إلى أنه حريص على متابعة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة في موعدها المقرر، ويتابع مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الإجراءات أولاً بأول.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات على هامش افتتاحه معرض "أهلاً مدارس" بأرض المعارض بمدينة نصر، أن الدولة مهتمة بتطعيم المعلمين والعاملين بالمنظومة المدرسية بلقاح كورونا، ومهتمة بتطعيم طلاب الجامعات والعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس باللقاح قبل بدء العام الدراسي، بما يسمح بدراسة آمنة ومطمئنة للجميع.
وأبدى رئيس مجلس الوزراء فخره بأن أغلب المنتجات الموجودة في معرض أهلاً مدارس هي صناعة مصرية، مؤكداً تعاون الحكومة مع كافة الجهات المنتجة حتى الارتقاء بالمنتج المصري، وتشجيع الصناعة الوطنية.
وأوضح أن المعرض به منتجات بأسعار متنوعة تناسب جميع الفئات، وبتخفيضات كبيرة تتراوح بين 20 إلى 50%.
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