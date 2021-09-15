"الدموع" عنوان المشهد..كيف ودع سعد سمير النادى الاهلى فى حضور اللاعبين ؟

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دخل سعد سمير لاعب النادى الأهلى فى وصلة بكاء أثناء وداعه لزملائه فى القلعة الحمراء، بعد موافقة المارد الاحمر على اعارته موسمين لنادى فيوتشر إف سى بداية من الموسم الجديد، وحرص مسئولو الأهلى على الاجتماع مع سعد سمير أحد كباتن الفريق الأول لكرة القدم قبل الموافقة على إعارته لمدة موسمين لنادي فيوتشر.
وجاء هذا الاجتماع تقديرًا وتكريمًا لما قدمه سعد سمير من جهد وإخلاص والتزام تجاه النادي الاهلى على مدار ما يقرب من خمسة عشر عاما، وأراد مسئولو الأهلى الحفاظ على إرث الأهلي وتقديره لكل المخلصين من ابنائه ، ولابد أن يكون هناك تقدير واحترام لكل ما قدمه سعد سمير للنادي حتى عندما يخرج أحد أبنائه للإعارة .
بدأ الاجتماع بكلمات من مسئولى الأهلى جميعها تحمل تقدير وحب للنجم سعد سمير، الذي ظهر عليه التأثر الشديد ، لأنه ما كان يتمنى أبدًا أن يترك النادي الأهلي ولو لحظة واحدة .
وأشاد مسئولو الأهلى بسلوك سعد وانضباطه واحترامه الشديد لقيم وتقاليد النادي ، مؤكدين أنه كان نموذجًا للالتزام سواء كان يشارك في المباريات أو خارج التشكيل، فضلًا عن دوره في تحفيز زملائه وخلق اجواء من الود والحب والتي كانت من أسرار نجاح المنظومة الكروية طوال الفترة الماضية.
أكد مسئولو الأهلى للاعب الخلوق سعد سمير أن النادي في ظهره وسيظل يسانده ولن يفرض عليه قرارا ، وأن القرار هو قرار سعد سمير ، اذا أراد الخروج للإعارة لإتاحة فرصة أكبر للمشاركة في المباريات أو الاستمرار مع الفريق، خاصة أن سعد سمير لا يختلف اثنان على إخلاصه للأهلي ، لأنه واحد من عائلة الأهلي ، و الرهان عليه لن يكون فقط في مرحلة وجوده في الملاعب ، بل سيكون بإذن الله أحد الكوادر المستقبلية للنادي لأنه يملك كفاءة وثقافة وقبلها حب الأهلي.
أشار مسئولو الاهلى إلى أن القلعة الحمراء لن تتخلى عن سعد أي كانت التحديات لأنه يستحق ، وهو نموذج لابن الأهلي الذي يعشق ناديه ويخلص من أجله ولم تكن له أية شروط ذات يوم سواء عند التوقيع أو تجديد لعقد . بل كان ما يهمه فقط أن يفوز الأهلي ويسعد جماهيره التي تحمل لسعد سمير مكانة خاصة يستحقها عن جدارة .
كلمات مسئولو الاهلى التي خرجت من القلب ، كانت المكافأة والتكريم الذي ينتظره سعد سمير على حد قوله ، مؤكدا أن ما وجده لدى النادي لا يقدر بكنوز الدنيا . وأضاف إنه لم يكن يتمنى أبدًا الخروج من النادي . ولكن هي مرحلة مؤقتة ويعود بعدها إلى بيته الذي يدين له بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى.
ووجه سعد سمير الذي يستحق كل التحية رسالة للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره وقال إنه إذا كانت الظروف جعلته يترك الأهلي بجسده فإن روحه وعقله لن يتركا الأهلي . ولن ينسيا فضل النادي وتقدير مجلس إدارته.
وأكد سعد سمير أن جماهير الأهلي هي الكنز الحقيقي وسر انتصارات النادي وسنده في المرة قبل الحلوة، وإنه يعدها بالعودة ليستمر في عطائه للنادي .. ولن ينسى مساندة هذه الجماهير ودعمها له ولزملائه خاصة في الأوقات الصعبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الدموع" عنوان المشهد..كيف ودع سعد سمير النادى الاهلى فى حضور اللاعبين ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.