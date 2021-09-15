"الدموع" عنوان المشهد..كيف ودع سعد سمير النادى الاهلى فى حضور اللاعبين ؟

دخل سعد سمير لاعب النادى الأهلى فى وصلة بكاء أثناء وداعه لزملائه فى القلعة الحمراء، بعد موافقة المارد الاحمر على اعارته موسمين لنادى فيوتشر إف سى بداية من الموسم الجديد، وحرص مسئولو الأهلى على الاجتماع مع سعد سمير أحد كباتن الفريق الأول لكرة القدم قبل الموافقة على إعارته لمدة موسمين لنادي فيوتشر.

وجاء هذا الاجتماع تقديرًا وتكريمًا لما قدمه سعد سمير من جهد وإخلاص والتزام تجاه النادي الاهلى على مدار ما يقرب من خمسة عشر عاما، وأراد مسئولو الأهلى الحفاظ على إرث الأهلي وتقديره لكل المخلصين من ابنائه ، ولابد أن يكون هناك تقدير واحترام لكل ما قدمه سعد سمير للنادي حتى عندما يخرج أحد أبنائه للإعارة .

بدأ الاجتماع بكلمات من مسئولى الأهلى جميعها تحمل تقدير وحب للنجم سعد سمير، الذي ظهر عليه التأثر الشديد ، لأنه ما كان يتمنى أبدًا أن يترك النادي الأهلي ولو لحظة واحدة .

وأشاد مسئولو الأهلى بسلوك سعد وانضباطه واحترامه الشديد لقيم وتقاليد النادي ، مؤكدين أنه كان نموذجًا للالتزام سواء كان يشارك في المباريات أو خارج التشكيل، فضلًا عن دوره في تحفيز زملائه وخلق اجواء من الود والحب والتي كانت من أسرار نجاح المنظومة الكروية طوال الفترة الماضية.

أكد مسئولو الأهلى للاعب الخلوق سعد سمير أن النادي في ظهره وسيظل يسانده ولن يفرض عليه قرارا ، وأن القرار هو قرار سعد سمير ، اذا أراد الخروج للإعارة لإتاحة فرصة أكبر للمشاركة في المباريات أو الاستمرار مع الفريق، خاصة أن سعد سمير لا يختلف اثنان على إخلاصه للأهلي ، لأنه واحد من عائلة الأهلي ، و الرهان عليه لن يكون فقط في مرحلة وجوده في الملاعب ، بل سيكون بإذن الله أحد الكوادر المستقبلية للنادي لأنه يملك كفاءة وثقافة وقبلها حب الأهلي.

أشار مسئولو الاهلى إلى أن القلعة الحمراء لن تتخلى عن سعد أي كانت التحديات لأنه يستحق ، وهو نموذج لابن الأهلي الذي يعشق ناديه ويخلص من أجله ولم تكن له أية شروط ذات يوم سواء عند التوقيع أو تجديد لعقد . بل كان ما يهمه فقط أن يفوز الأهلي ويسعد جماهيره التي تحمل لسعد سمير مكانة خاصة يستحقها عن جدارة .

كلمات مسئولو الاهلى التي خرجت من القلب ، كانت المكافأة والتكريم الذي ينتظره سعد سمير على حد قوله ، مؤكدا أن ما وجده لدى النادي لا يقدر بكنوز الدنيا . وأضاف إنه لم يكن يتمنى أبدًا الخروج من النادي . ولكن هي مرحلة مؤقتة ويعود بعدها إلى بيته الذي يدين له بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى.

ووجه سعد سمير الذي يستحق كل التحية رسالة للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره وقال إنه إذا كانت الظروف جعلته يترك الأهلي بجسده فإن روحه وعقله لن يتركا الأهلي . ولن ينسيا فضل النادي وتقدير مجلس إدارته.

وأكد سعد سمير أن جماهير الأهلي هي الكنز الحقيقي وسر انتصارات النادي وسنده في المرة قبل الحلوة، وإنه يعدها بالعودة ليستمر في عطائه للنادي .. ولن ينسى مساندة هذه الجماهير ودعمها له ولزملائه خاصة في الأوقات الصعبة.