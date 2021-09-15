/650387/البنك-المركزي-المصري-يوقع-بروتوكول-تعاون-مع-وزارة-النقل-لميكنة-خدمات-التحصيل-بوسائل-المواصلات
قام البنك المركزي المصري بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لتطوير منظومة السداد الالكتروني داخل قطاع النقل والمواصلات وإتاحة وسائل وخدمات الدفع والتحصيل الالكتروني بالقطاع.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لإستراتيجية الحكومة المصرية لتطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة، فقد
دوت الخليج
بروتوكول تعاون بين البنك المركزي ووزارة النقل
وقع بروتوكول التعاون نيابة عن البنك المركزي السيد الأستاذ/ طارق عامر- محافظ البنك المركزي المصري كما وقع السيد الفريق/ كامل الوزير– وزير النقل نيابة عن وزارة النقل.
تطوير خدمات المدفوعات
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود تطوير خدمات المدفوعات داخل قطاع النقل والمواصلات من خلال ميكنة متحصلات الخدمات المختلفة داخل القطاع للتيسير على المواطن في الحصول على الخدمة بصورة سهلة وفعالة، وبما يحقق طفرة كبيرة في خدمات النقل والمواصلات ويتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماد على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الالكتروني وتعزيز الشمول المالي.
ويعد البروتكول ـ الذي تبلغ مدته 3 سنوات - نموذجاً للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية والمضي بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي؛ حيث يقدم البنك المركزي كافة الاستشارات الفنية والدعم فيما يتعلق بتطبيق وزارة النقل والمواصلات منظومة كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة لتوحيد آلية تحصيل إيرادات الدولة لوسائل النقل وخفض معدل الفاقد من الإيرادات المحصلة والتحول للتحصيل الإلكتروني من خلال تلك المنظومة المتطورة.
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