السيسي يشدد على رفض مصر للتدخلات الخارجية في شئون العراق واحترام سيادة الدول على أراضيها..والبرلمان بغرفتيه يؤكد: نقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وندعم جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار

/650388/السيسي-يشدد-على-رفض-مصر-للتدخلات-الخارجية-في-شئون-العراق-واحترام-سيادة-الدول-على-أراضيهاوالبرلمان-بغرفتيه-يؤكد-نقف-إلى-جانب-العراق-في-حربه-ضد-الإرهاب-وندعم-جهوده-لاستعادة-الأمن-والاستقرار

وصل وفدر برلماني عراقي رفيع المشتوي برئاسة محمد الحلبوسي، إلى القاهرة فى زيارة رسمية، إمتدادا للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتعزيزا لسبل التعاون على فى المجالات البرلمانية، فضلا عن تطلع البلدين إلى مزيدا من التعاونه والشراكة من أجل البناء.

استهل محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي ،زيارته بالقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم لقاء المستشار الدكتور حنفي الجبالي،رئيس مجلس النواب، تلاها زيارة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ.

ويرصد موقع دوت الخليج تفاصيل هذه اللقاءات الثلاثة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة".

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء حنفي الجبالي برئيس البرلمان العراقي بالقاهرة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال استقباله لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على رفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شئون العراق، والالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية،فضلا عن استعداد مصر الكامل لدعم العراق في كافة المجالات من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجي باستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس مجلس النواب العراقي، طالبًا سيادته نقل تحياته إلى شقيقيه الرئيس برهم صالح والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، ومؤكدًا سيادته حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية، استثماراً لقوة الدفع الحالية، التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسئولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة.

كما أكد الرئيس استعداد مصر الكامل لنقل خبرة تجربتها التنموية إلى العراق الشقيق لمساندة ودعم الحكومة العراقية في جميع جهودها، من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجي لاستقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي.

كما شدد الرئيس على الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية القادمة في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية، فضلاً عن رفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شئون العراق، مع الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع غير المشروط عن التدخل في شئونها الداخلية.

من جانبه؛ نقل محمد الحلبوسي إلى الرئيس تحيات شقيقيه الرئيس برهم صالح ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالزيارات المتعاقبة للرئيس للعراق الامر الذي رسخ من عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين مثمنًا دور مصر الداعم في استعادة الاستقرار بالعراق، ومساهماتها في تنميته وترسيخ أمنه، وذلك في اطار نهج مصر الثابت تجاه الأمة العربية وكذلك على الصعيد الإقليمي، مع الإعراب عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى البرلماني، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التنمية وبناء مؤسسات الدولة.

رئيس البرلمان المصري لنظيره العراقي: نقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وندعم جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب ،خلال لقاءه برئيس مجلس النواب العراقي ،محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، أن مصر تقف بجانب الشعب العراق حكومة وشعبا فى حربه ضد الارهاب،مضيفا” نقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وندعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، ونثمن دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية.

البرلمان العراقي

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالسيد رئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له، مؤكداً على أن تلك الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخماً إيجابياً على كافة المستويات، كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وتدعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمناً دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية.

العلاقات البرلمانية المصرية العراقية

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مجلس النواب المصري يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني مع مجلس النواب العراقي، بما يمثل قوة دفع ويُعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي على اعتزازه بتلك الزيارة والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تنامياً إيجابياً ملحوظاً، على كافة الأصعدة والمستويات، مثمناً الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعاً إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلماني، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

في نهاية اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق في جولة تفقدية داخل أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية للمجلس ومُتحف المجلس، استمع خلالها وفد مجلس النواب العراقي إلى شرح وافي لتاريخ الحياة النيابية المصرية.

مقترح بإطلاق برلمان مصر و العراق و الأردن مجلساً يوازي «التعاون الخليجي»

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي و الوفد المرافق له.

رحب عبد الرازق بالوفد العراقي مشيدا بقوة و متانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات و اكد رئيس الشيوخ على سعادته بعودة العراق الى مكانتها بين الدول العربية مشيرا الى دعم مجلس الشيوخ لاى خطوة فى هذا الاتجاه.

و من جانبه اكد رئيس مجلس النواب العراقي ان بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربطها بمصر مؤكدا على تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين على كافة المستويات و بخاصة على المستوى البرلمانى اخذا فى الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصرى بغرفتيه من خبرة و تاريخ طويل كما نقل الحلبوسي تحيات الشعب العراقي الي الشعب المصرى مشيرا الي ان مصر عظيمة بأهلها و تاريخها .

و اطلق النائب السيد هيثم رمضان رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي مبادرة بأن يطلق برلمان مصر و العراق و الأردن مجلساً يوازي مجلس التعاون الخليجي و يعمل جنبا الي جنب لخدمة القضايا العربية دون التعارض معه مما يمثل قوة للأمة العربيةعلى المستوى النيابي فالتجارب السابقة اثبتت انه ليس للعراق الا الحضن العربي ، كما وجه الحلبوسي الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ لزيارة العراق لمزيد من التعاون بين البلدين و تبادل الخبرات بينهما ، مشيدا بأهمية الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين ابو شقة و السيدة فيبي فوزى وكيلا المجلس و المستشار محمود عتمان امين عام المجلس و عدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس