«تلبية لرغبة جمهوره»..حمزة نمرة يعلن تأجيل موعد ومكان حفله الجديد

/650391/تلبية-لرغبة-جمهورهحمزة-نمرة-يعلن-تأجيل-موعد-ومكان-حفله-الجديد

أعلن المطرب المتألق حمزة نمرة تغيير موعد ومكان حفله الجديد الذي كان من المقرر أن يقام خلال الفترة القادمة، وذلك تلبية لرغبة جمهوره بعد أن طالبه العديد بذلك.

دوت الخليج يكشف موعد ومكان حفل حمزة نمرة بعد تغييره

موعد حفل حمزة نمرة بعد تغييره

وكتب نمرة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “ بناء على طلب الكثيرين بتغيير مكان الحفل إلى المدرج الروماني، فقد تقرر تغيير مكان الحفل إلى المدرج الروماني، وتأجيله ليصبح الجمعة ٢٤ سبتمبر لنستطيع إكمال كافة الاستعدادات.. نأسف جداً لأي إزعاج وإن شاء الله نشوفكم في أجمل حفل.. للذين حجزوا من قبل لا داعي للحجز او شراء التذاكر مرة أخرى .. ويمكنكم الحضور للحفل بنفس التذاكر السابقة”.

وإختتم جمزة نمرة حديثه قائلاً: “بالنسبة لمن لن يناسبه الموعد الجديد بإمكانكم التواصل لاسترداد ثمن التذكرة فرصتك ما زالت قائمة لحضور الحفل... لا تجعل الفرصة تفوتك”.

أولى حفلات حمزة نمرة في دبي

وكان حمزة نمرة، قد نشر فيديو جديد له وعلق عليه :"فاضل اقل من شهر علي اول حفلات ألبوم مولود سنة ٨٠ وأول حفله ليا في دبي أحجز تذكرتك دلوقتي ،الزمان ٢ سبتمبر ٢٠٢١، المكان كوكاكولا أرينا دبي، الحدث أول حفله لايف لألبوم وأول مره في دبي".

حمزة نمرة يطرح أغنية فيه ناس

ومن ناحية أخرى طرح الفنان حمزة نمرة أغنية “فيه ناس” من خلال حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات محمد هشام رجب وسامي علي، وألحان رامي عادل، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وعود هشام عصام، وكولة محمد عاطف، جيتار مصطفى أصلان.

وتقول كلمات الأغنية: "فيه ناس بتسيب لك علامة .. في قلبك لو مهما بعدوا لفين .. وناس مش فارق وجودها .. في روحك لو حتى عشرة سنين .. فيه ناس مش بتقول بتعمل .. وجنبك في الشدة تظهر .. وناس حلفت لك تكمل .. لكن زي الورد تدبل".فيه ناس من قلبك تعدّي .. فتاخد أكتر ما تدّي .. وناس من روحك تهدّي .. تشوف بيها الدنيا أجمل .. بندور على ناس شبهنا .. وحد بناخد راحتنا معاه .. نعوض فيه اللي فاتنا .. وننسى اللي زمان تعبنا قساه".