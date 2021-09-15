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/650393/رئيس-البرلمان-العربي-البرلمانيون-يمثلون-حجر-الزاوية-في-بناء-الديمقراطية-وتعزيز-الحكم-الرشيد

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية:

07:11 م - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على الدور الكبير الذي يقوم به البرلمانيون في مختلف أنحاء العالم من أجل تعزيز ركائز الحكم الديمقراطي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، وذلك انطلاقاً من المسئولية الملقاة على عاتقهم، باعتبارهم ممثلين عن الشعوب وإرادتها الحرة، مضيفاً أن البرلمانيين يمثلون حجر الزاوية في عملية التطور الديمقراطي، من خلال أدوارهم التشريعية والرقابية المنوطين بها.

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جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، الذي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال به 15 سبتمبر من كل عام، بهدف تعزيز مبادئ الديمقراطية والتمسك بها.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن دور البرلمانيين في عملية التطور الديمقراطي شهد على مدار العقود الماضية تطورات نوعية، بحيث لم يعد مقصوراً على المعنى الضيق للديمقراطية كمفهوم وممارسة، وإنما أصبح البرلمانيين شركاء رئيسيين في تطبيق المعنى الأوسع للديمقراطية، بما يشمله ذلك من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المرأة وحماية حقوقها.

البرلمانيون يمثلون حجر الزاوية في بناء الديمقراطية وتعزيز الحكم الرشيد

وشدد"العسومي" على أن البرلمان العربي يؤكد التزامه التام بتعزيز قيم ومبادئ الديمقراطية، ودعم المساواة وسيادة القانون، مضيفاً أن البرلمان العربي أطلق خلال الفترة الأخيرة عدداً من المبادرات تمثل في جوهرها ركائز أساسية للعمل الديمقراطي على المستوى العربي، ومنها المرصد العربي لحقوق الإنسان لتعزيز قيم واحترام حقوق الإنسان، ومبادرة إنشاء برلمان للشباب لمناقشة قضاياه وتمكينه على كافة المستويات، ومبادرة إنشاء منتدى للنساء البرلمانيات لتعزيز دور المرأة على المستوى البرلماني.

ودعا "العسومي" البرلمانيين في كافة أنحاء العالم إلى ممارسة أدوارهم التي أوكلتها إليهم شعوبهم بأكبر قدر ممكن من المسئولية لتعزيز ثقافة الديمقراطية، كمفهوم وممارسة.