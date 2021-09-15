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قاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في «تراي ماتش» في ختام فقرات المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام موسيماني بتقسيم اللاعبين إلى فريقين، لتنفيذ بعض الجمل الخططية، وشهد الـ«تراي ماتش» حماسًا وتركيزًا من جميع اللاعبين، وذلك استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري.

تفاصيل مران الأهلي اليوم..استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والفنية المتنوعة ضمن فقرات مران الأهلي الجماعي اليوم، قبل أن يختتم موسيماني التدريبات بـ«تراي ماتش .

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية، وهو يرتدي واقيًا للوجه بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في معسكر للمنتخب الوطني.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق المقاولون العرب وديًّا مساء غد الخميس، ضمن برنامج إعداد الفريق لمباراة السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش.

سعد سمير يودع زملائة بالفريق

ووجه سعد سمير الذي يستحق كل التحية رسالة إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، وقال إنه إذا كانت الظروف جعلته يترك الأهلي بجسده فإن روحه وعقله لن يتركا الأهلي، ولن ينسيا فضل النادي وتقدير مجلس إدارته وعلى رأسه الكابتن محمود الخطيب. وأكد سعد سمير أن جماهير الأهلي هي الكنز الحقيقي وسر انتصارات النادي وسنده في المرة قبل الحلوة، وأنه يعدها بالعودة ليستمر في عطائه للنادي، ولن ينسى مساندة هذه الجماهير ودعمها له ولزملائه خاصة في الأوقات الصعبة.

جاء هذا الاجتماع تقديرًا وتكريمًا لما قدمه سعد سمير من جهد وإخلاص والتزام تجاه النادي على مدار ما يقرب من خمسة عشر عامًا، وأراد محمود الخطيب الحفاظ على إرث الأهلي وتقديره لكل المخلصين من أبنائه، ولا بد أن يكون هناك تقدير واحترام لكل ما قدمه سعد سمير للنادي، حتى عندما يخرج للإعارة.

وبدأ الاجتماع بكلمات محمود الخطيب، جميعها تحمل تقديرًا وحبًّا للنجم سعد سمير، الذي ظهر عليه التأثر الشديد، لأنه ما كان يتمنى أبدًا أن يترك النادي الأهلي ولو لحظة واحدة.