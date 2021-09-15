/650396/خاص-7000-دولار-تكلفة-حكام-السوبر-المصري-بين-الأهلي-وطلائع-الجيش

يستعد الموسم الكروي في مصر من الاستعداد خلال الفترة القادمة، وستكون ضربة بداية الموسم بمباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن مباريات كأس السوبر المصري للعام الماضي 2020/2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وكان الاتحاد المصري برئاسة أحمد مجاهد أعلن تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة المباراة القادمة، ويأتي تعيين الطاقم الجزائري ضمن بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والجزائري.

وعلم موقع دوت الخليج أن قيمة طاقم التحكيم في المباراة القادمة بين الأهلي وطلائع الجيش ستكون 7000 دولار، وتم تحويلهم للاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الساعات الماضية.

بعد غياب طويل..مهدي عبيد يعود لإدارة مباراة الأهلي

يأتي قرار تواجد حكام غير مصريين في مصر لأول مرة وذلك بعد تصريحات أحمد مجاهد بعد تواجد حكام غير مصريين في الكرة المصرية، ولكن يبدو أنه كانت هناك موافقة على ذلك بسبب اعتراض النادي الأهلي.

بعد غياب طويل..مهدي عبيد يعود لإدارة مباراة الأهلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة احمد مجاهد،إسناد إدارة لقاء السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش الي طاقم تحكيم جزائري وذلك عبد إجراء اتحاد الكرة بروتكولاً تعاونياً مع لجنة الحكام بدولة الجزائرمن أجل تبادل الحكام فيما بين الدولتين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر ان ينطلق اللقاء بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبرالجاري، بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتشهد هذه المواجهة عودة الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد لإدارة مباريات المارد الأحمر بعد غياب دام لأكثر من ثلاث سنوات منذ اخر لقاء أداره للنادي الأهلي تحكيمياً والذي جمع بين النادي الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا عام 2018.

الأهلي وطلائع الجيش في السوبر

الجدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي عام2018 شهدت عدة أزمات بعدما احتسب بعدما احتسب الجزائري مهدي عبيد ركلتي جزاء لصالح المارد الأحمر، سجلهما وليد سليمان، بجانب احتسب ركلة جزاء لصالح الترجي التونسي الأمر الذي آثار الكثير من علامات الاستفهام حول قراراته خلال هذا اللقاء ومدى صحتها من عدمه، وهو ما وصل بمهدي عبيد الي صدور قرار بإيقافة من الاتحاد الإفريقي لمدة شهر.

وكان النادي الأهلي قد حصد بطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي، بينما حقق نادي طلائع الجيش وصافة كأس مصر.