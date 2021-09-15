رئيس الوزراء بـ 9 أرواح.. مجهود جبار خلال يوم عمل واحد

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مجهود جبار يبذله رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، خلال الفترة الحالية ومنذ توليه منصبه، والشاهد لذلك مثال ما يقدمه يوميًا من متابعة لخطة الحكومة، وأيضًا رصد وبحث كافة سبل الرعاية الممكن تقديمها للمواطنين.

دوت الخليج

رئيس الوزراء بـ 9 أرواح

رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، يسعى وبشكل يومي إلى متابعة كل المستجدات التى تنفذها الحكومة حتى ولو كانت متعدددة وكثيرة وتحدث يوميًا.

خلال يوم عمل واحد، قام رئيس الوزراء فى الصباح الباكر افتتاح مؤتمر بناء مصر، والذى حضره 25 دولة وأدى كلمة مهمة تتعلق بحياة كريمة، مشيرًا إلى أهمية المشروع فى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمصريين.

مجهود جبار لرئيس الوزراء

تلى ذلك ترأس المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء حيث ناقش معهم معظم الملفات الهامة، مثل موقف التطعيمات الخاصة بكورونا، كما اتخذ الاجتماع أيضًا 9 قرارات هامة والذى منها قرار تغذية المدارس.

جهد رئيس الوزراء المستمر، استمر طيلة اليوم حتى أنه استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الديبية، ومن المقرر أن يٌعقد لقاء غدًا لعقد جلسات موسعة بحضور أعضاء الجانبين المصري والليبي.

وأيضًا عقد اجتماع مع وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، لمتابعة موقف تصنيع لقاحات كورونا ومراكز التطعيم ومستشفيات العزل فى المحافظات المختلفة، والتأكيد من اكتمالها لكل الأدوات التى من خلالها يمكن مساعدة المريض.

شارك رئيس الوزراء أيضًا فى تدشين حملة " معًا نطمئن سجل الآن"، والذى يشجع المواطنين على التسجيل فى الموقع الإلكتروني، وذلك لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

فى الحادية عشر من ظهر اليوم، شهد رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، أيضًا مراسم توقيع اتفاق لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء، وذلك بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

فى الواحدة ظهرًا، رئيس الوزاء، المهندس مصطفى مدبولي، أيضًا شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، والتى تسعى إلى مساندة صندوق الاستثماء الخيري لدعم الأشخاص متحدى الإعاقة.

وأخيرًا وبعد مجهود خارق لرئيس الوزراء، قام بافتتاح منذ قليل لمعرض "أهلا مدارس"، والذى تم افتتاحه فى أرض المعارض بمدينة نصر، والذى يوفر للمواطنين السلع بأسعار مختلفة.