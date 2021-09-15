محافظ الأقصر يبحث زيادة معدلات تنفيذ مشروعات المرافق بقرى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - بحث مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، زيادة معدلات تنفيذ والانتهاء من مشروعات المرافق الأساسية بعدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ منها قرى الدير والنجوع بإسنا والرياينة والمحاميد بأرمنت.





جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم الأربعاء، حسنى منصور، رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، وعبد الله عطية، ممثل شركة أسمنت العريش، وعدداً من مديرى المديريات الخدمية، فى حضور محمد عبد القادر نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، وعماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، وعمرو حسن وكيل الوزارة لشؤون مكتب المحافظ، وأسعد مصطفى مدير مشروعات "حياة كريمة". ووجه المحافظ - خلال الاجتماع - بالبدء فى أعمال الرصف والتجميل وطلاء المنازل بالقرى التى تم الانتهاء من ترفيقها لتظهر بالمظهر اللائق، مع التأكيد على الإسراع فى وتيرة العمل والتنسيق بين كافة جهات التنفيذ بالقرى للعمل على التوازى.

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