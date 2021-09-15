صور.. رصف 95% من منطقة الحضرة الجديدة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ إن أعمال الرصف تشمل 333 شارعا بالمنطقة بأطوال تبلغ 35 كيلو متر وذلك بتكلفة 74 مليون جنيه، منوها أن أعمال التطوير تخدم 121 ألف أسرة.

وأضاف خلال جولة ميدانية بالمنطقة، اليوم الأربعاء، أنه تم أيضا الانتهاء من رفع كفاءة قطاع الإنارة بنسبة 100٪ بتكلفة 5.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى تركيب 866 شنيشة جديدة بتكلفة 56 مليون جنيه.

والتقى المحافظ بعدد من أهالى المنطقة للاستماع إليهم، موضحاً أن المحافظة حريصة على تلبية جميع احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم فى كافة القطاعات.

شارك فى الجولة كل من أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل، والدكتورة مرفت أحمد، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، ورجب النقيدى، رئيس حى وسط.

كانت محافظة الإسكندرية وقعت برتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير 7 مناطق عشوائية بإجمالى تكلفة 811 مليون جنيه، تخدم نحو 2 مليون مواطن.