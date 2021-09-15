التشكيل الرسمى لمواجهة ليفربول ضد ميلان.. محمد صلاح أساسيا وفان دايك وماتى دكة

أعلن يورجن كلوب وستيفانو بيولي المديران الفنيان لفريقي ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي، والتي تنطلق في التاسعة مساء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وتضم المجموعة الثانية أيضا فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي، حيث تقام المباراة بين الفريقين في نفس التوقيت.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، على رأس تشكيل ليفربول في لقاء اليوم، في حين يغيب عن الريدز، البرازيلي روبرتو فيرمينو بداعي الإصابة، ويتواجد على دكة البدلاء فى مفاجأة كبيرة كلا من ساديو مانى وفان دايك، بينما يعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أبرز غيابات ميلان.ليفربول



حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد - جو جوميز - ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - هندرسون - كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - دييجو جوتا - أوريجي

تشكيل ليفربول

ميلان

حراسة المرمى: مانيان

خط الدفاع: كالابريا - كايير - توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - كيسي - ساليماكرز

خط الهجوم: براهيم دياز - لياو - ريبيتش

تشكيل ميلان

ليفربول ضد ميلان

ويستهل فريق ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا، بعد تألق كبير في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل في مباراة واحدة وحقق 3 انتصارات، كان آخرها الفوز على ليدز يونايتد بثلاثية، في ليلة تاريخية للنجم المصري محمد صلاح، والذى وصل لـ 100 هدف مع الريدز كخامس أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في البريميرليج.

ويتقاسم ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مع مانشستر يونايتد وتشيلسي برصيد 10 نقاط.

ويبحث النجم المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ميلان، عن هدفه الـ 26 في بطولة دوري أبطال أوروبا علي مر تاريخ مشاركته مع الريدز، في المسابقة القارية.

علي الجانب الأخر، يمر فريق ميلان الإيطالي بقيادة ستيفانو بيولي بفترة مستقرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث قدم بداية أكثر من رائعة وحقق 3 انتصارات متتالية في البطولة، ليتقاسم صدارة ترتيب جدول المسابقة، برصيد 9 نقاط مع كلاً من روما ونابولي.