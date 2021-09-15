استجابة للنائب خالد بدوي..بدء اجراءات إعادة إنشاء نادي الإبراهيمية الرياضي

/650398/استجابة-للنائب-خالد-بدويبدء-اجراءات-إعادة-إنشاء-نادي-الإبراهيمية-الرياضي

حصل النائب خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على الموافقة بشأن بدء إجراءات إعادة إنشاء نادى الإبراهيمية الرياضي، ضمن توصيات لجنة الشباب و الرياضة بالبرلمان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حصول النائب خالد بدوي على موافقة بدء اجراءات إعادة إنشاء نادي الابراهيمية

إعادة إنشاء نادي الابراهيمية

ولفت النائب خالد بدوي،عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نادي الابراهيمية لم يتم تجديده منذ عام 1960، ولا سيما أن النادي ساهم فى وجود العديد من الأبطال فى الألعاب الفردية الذين حققوا بطولات عالمية

وتجدر الاشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب ،خلال لقاءه برئيس مجلس النواب العراقي ،محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، أن مصر تقف بجانب الشعب العراق حكومة وشعبا فى حربه ضد الارهاب،مضيفا” نقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وندعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، ونثمن دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالسيد رئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له، مؤكداً على أن تلك الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخماً إيجابياً على كافة المستويات، كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وتدعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمناً دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية.

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مجلس النواب المصري يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني مع مجلس النواب العراقي، بما يمثل قوة دفع ويُعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي على اعتزازه بتلك الزيارة والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تنامياً إيجابياً ملحوظاً، على كافة الأصعدة والمستويات، مثمناً الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعاً إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلماني، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

في نهاية اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق في جولة تفقدية داخل أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية للمجلس ومُتحف المجلس، استمع خلالها وفد مجلس النواب العراقي إلى شرح وافي لتاريخ الحياة النيابية المصرية.