/650400/أحمد-فهمي-يتعاقد-على-فيلم-جديد-بعنوان-مستر-إكس

تعاقد الفنان أحمد فهمي مؤخرًا على تقديم بطولة فيلم جديد يحمل اسم «مستر إكس» بالتعاون مع المخرج رامي إمام، وتجري الشركة المنتجة في ترشيح وتعاقد مع باقي أبطال الفيلم من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

دوت الخليج يكشف تعاقد أحمد فهمي لفيلم جديد بعنوان مستر إكس

ويستعد أحمد فهمي خلال الفترة القادمة لخوض بطولة مسلسل درامي جديد مأخوذ عن قصة «سفاح الجيزة» الحقيقة، ليحمل العمل عنوان «السفاح»، ويتكون المسلسل من 8 حلقات، والمقرر عرضه عبر منصة شاهد الإلكترونية بعد البدء في تحضيره خلال الفترة المقبلة.

وكان أثار الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنان هنا الزاهد الجدل بعدد من المنشورات والتعليقات الساخرة بينهم وصلت إلى كلبة أحمد فهمي والذي يطلق عليها اسم «زيزي»، الأمر الذي انتهى حتى الأن بتصدر هنا الزاهد مؤشرات الأكثر بحثا على جوجل.

مشادات بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي بعد وصف شعرها بـ«الكتكت»

يعود الأمر من البداية إلى مشادات كلامية بين الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي ع بطريقة ساخرة، بعدما صرح أكثر من مرة بأن شعر الزاهد ليس ناعما كما نراه في الأفلام والمسلسلات التي تتألق بها، وبطريقة عشوائية من فهمي وصف شعرها بالـ«الكتكت»

فنشرت هنا الزاهد صورة لها بعد خروجه من البحر في الساحل الشمالي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وظهر شعرها من خلال الصورة في انسياب ونعومة، لتعلق عليها موجه رسالة لزوجها قائلة: "أنا مش كتكت يا فهمي".

ليعلق عليها أحمد فهمي بسخرية قائلا: “خلي الساحل ينفعك”.، وبسبب تلك المشادة اللطيفة بين الزوجين هنا وأحمد فهمي تصدرت الزاهد مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، كما أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية.

هنا الزاهد تتهم أحمد فهمي بالسرقة

بعدها تدوالت هنا الزاهد فيديو من داخل منزلها عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلاله زوجها فهمي وهي تستجوبه عن الشاحن الخاص بها، الذي اتضح أنه أخذه خلسة معه في إحدى سفرياته.