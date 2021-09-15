/650402/محمد-اسماعيل-الجمع-المنزلى-للقمامة-يقضي-على-التجمعات-و-ظاهرة-النباشين-ويطالب-المجتمع-المدني-بالمشاركة

شارك النائب محمد اسماعيل،عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الاجتماع الدوري مع محافظ الاسكندرية لمناقشة ملفى الصحة و النظافة بمحافظة الإسكندرية.

دوت الخليج يرصد مشاركة محمد اسماعيل فى اجتماع محافظ الاسماعيلية

الواحدات الصحية فى الاسكندرية

وأكد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، على أهمية وضع ملف الوحدات الصحية فى القرى و المناطق الشعبية، على رأس أولويات المرحلة القادمة و دعمها بالعنصر البشرى و توفير المستلزمات نظرا لبعد تلك المناطق عن المستشفيات الحكومية.

استراتيجية عودة الاسكندرية

وأشار النائب محمد اسماعيل، فى ملف النظافة إلى أستعداد المحافظة فى تدشين أستراتيجية لعودة الإسكندرية لسابق عهدها ،لافتا إلى أن الحل الجذري يكمن فى تفعيل الجمع المنزلى للقضاء على التجمعات و ظاهرة النباشين و ضرورة تقسيم المحافظة لمناطق صغيرة يتم مشاركة المجتمع المدنى فى المنظومة التى بدورها حتوفر فرص عمل للشباب .

واشار النائب محمد اسماعيل ،عضو مجلس النواب، إلى أهمية اصدار تصاريح للسيارات التى تقوم بجمع القمامة من المناطق و القرى البعيدة التى لا تستطيع شركة نهضة مصر تغطيتها بأن تقوم بألقاء القمامه فى المقالب العمومية و الذى لاقى المقترح موافقة من معالي المحافظ الذى بدوره أصدر تعليمات للمسئولين بأصدار تلك التصاريح فورا لكل من يتقدم بها .