دوت الخليج يكشف موعد استلام عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري

/650403/تحيا-مصر-يكشف-موعد-استلام-عصام-عبد-الفتاح-رئاسة-لجنة-الحكام-باتحاد-الكرة-المصري

أعلن أحمد مجاهد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام الرئيسية، خلفا لوجيه أحمد والذي تم توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها بالاتحاد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن بداية أكتوبر القادم سيكون موعد استلام لجنة الحكام للحكم الدولي عصام عبد الفتاح، ويبدأ مهام عمله في بداية الموسم الجديد.

وكان وجيه أحمد نال انتقادات لاذعة خلال العام الماضي بسبب أخطاء الحكام المتكررة وأثارت غضب الجميع خاصة النادي الأهلي، وكان هناك قرارا يفيد بمنع تواجد حكام أجانب لإدارة مباريات الدوري المصري.

ويأتي هذا القرار من أجل تصحيح المسار داخل اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد الدعوة لسحب الثقة من أندية الجمعية العمومية من اللجنة الحالية، والتوجه للفيفا من أجل إقامة انتخابات عاجلة.

«كل ما حدث فى مؤتمر سحب الثقة من أحمد مجاهد»..دوت الخليج يستعرض التفاصيل الكاملة بـ«الفيديو والصور»

وسيستمر وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام خلال الفترة القادمة، حتى نهاية هذا الشهر، ويتواجد مساعدا لعصام عبد الفتاح في اللجنة القادمة.

شهدت أحد فنادق القاهرة أمس الاثنين، اجتماع نحو 50نادى من أعضاء الجمعية العمومية لإتحاد كرة القدم وذلك للنقاش والحوار والنقاش بشأن تطورات المشهد الرياضى على مستوى إدارة اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، حيث مطالبات ضرورة العمل على إعداد لائحة جديدة وفق تعديلات الأندية، وأيضا التنسيق شأن إجراء انتخابات الإتحاد.

وتابع موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، مناقشات الأعضاء وممثلى الأندية حيث تأكيدهم على ضرورة أن نكون أمام مجلس إدارة منتخب لإتحاد كرة القدم وإجراء التعديلات اللازمة على اللائحة الخاصة، وهو ما تم التوافق عليه بأن يتم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية خلال 15 يوما على أن يتم النقاش حول اللائحة والتنسيق بشأن إجراء الانتخابات وتشكيل وفد للقاء الاتحاد الدولى لكرة القدم.

ويعرض موقع دوت الخليج كل التفاصيل الخاصة بالاجتماع بالفيديو والصور والحوار والنقاشات التى تمت من جانب رؤساء الأندية الذين أكدوا على أهمية هذه الخطوات من أجل مستقبل أفضل للكرة المصرية حيث وجود مجلس إدارة منتخب سيكون السياق الأفضل لإدارة الكرة بشكل ورؤية مختلفة دون وصاية من أحد.