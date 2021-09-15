«مبكلمهاش لحد النهاردة»..شيرين رضا تكشف تعرضها للخيانة من أقرب صديقتها لأول مرة

/650405/مبكلمهاش-لحد-النهاردةشيرين-رضا-تكشف-تعرضها-للخيانة-من-أقرب-صديقتها-لأول-مرة

كشفت الفنانة شيرين رضا عن تعرضها للخيانة من قبل أعز صديقتها مع زوجها، مشيرا إلى أن خيانة الصديق أشد قسوة من الرجل، وذلك أثناء استضافتها ببرنامج “صراحة” مع الفنانة يسرا.

دوت الخليج يكشف تفاصيل تعرض شيرين رضا للخيانة من صديقتها

صرحت شيرين رضا لأول مرة خلال برنامج صراحة الذي تقدمه الفنانة يسرا، تعرضها لخيانة الصديقة والزوج معا، فقالت: “اتعرضت للخيانة مرة من أعز صديقاتي، خانتني مع زوجي”.

وتابعت شيرين رضا حديثها: “مش بكلمها لحد النهاردة، واتوجعت جدا لأني مكنتش مصدقة اتوجعت منها أكتر ماتوجعت من جوزي عشان كنت متوقعة دا منه، لكن الوجع من الست أقوى”.

وكانت قد تعرضت الفنانة شيرين رضا والفنان عمرو دياب لمودة انتقادات عريمة تتخللها العديد من الشائعات، بعدما امتنع الثنائي عن تهنأة ابنتهما نور بخطبتها عبر موقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي جعل البعض يظن أنهما غير راضيين عن تلك الخطوبة.

أزمة شيرين رضا مع ابنتها نور

بدأت أزمة شيرين رضا منذ أن أعلنت ابنتها نور عمرو دياب عن طلب حبيبها الزواج منها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرا”، مشيرة إلى أنها تفجأت بهذا الحدث، ولكن برغم العديد من التهاني التي انهالت على منشور نور إلا أن الجمهور ترقب تعليق واحد فقط وهما والدتها شيرين رضا ووالدها عمرو دياب.

شيرين رضا تحسم الجدل

لكنها قررت في النهاية الخروج عن صمتها وتوضيح حقيقة الأمر للجمهور اذ ردت عن تجاهل تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها من خلال برنامج et بالعربي الذي قالت خلاله: “لم أبارك لها على السوشيال ميديا لأنها بنتي، أنا وهي بنتكلم كل يوم خمسين ألف مرة، فمش محتاجة يعني، وهناك أمور تكون خاصة بيننا يعني لما أشوف صورة حلوة ليها بعلق عليها، بس دي خطوبة هقول لها زي بقية الناس مبروك ما أنا عارفة”.

الجدير بالذكر أن شيرين رضا وعمرو دياب قليلن الإفصاح عن حياتهم الشخصية عبر السوشيال ميديا، وقليلن الإرتباط بالظهور الإعلامي بشكل عام.