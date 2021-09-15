صور.. محافظ الفيوم يتابع مشروعات حياة كريمة بقرى مركز اطسا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، وإسلام عبدالتواب منسق وحدة حياة كريمة بالمحافظة، ومسؤولى المكاتب الاستشارية المنفذة لمشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، وفقا لبيان صحفى، إن جولة المحافظ الميدانية بدأت بتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير الوحدة الصحية بقرية مطول، موجهًا الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات لخدمة أهالى القرية، كما تفقد المجمع الخدمى بقرية مطول، الذى يقام على مساحة 600م2، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وأضاف أن الجولة شملت تفقد أرض مبنى المجمع الزراعى المزمع إنشاؤه بجانب المجمع الخدمى بقرية مطول والذى يقام على مساحة 1100م، ووجه المحافظ، بفصل مدخل المجمع الخدمى عن مدخل المجمع الزراعى مع توسعة الشوارع المؤدية اليهم، موجهًا رئيس مدينة اطسا بسرعة إزالة مبنى الجمعية الزراعية القديم للبدء فى إنشاء المجمع الزراعى.

كما شملت الجولة تفقد سير العمل بمشروع إنشاء مبنى جديد بمدرسة حلفا الابتدائية والذى يضم 17 فصلا بتكلفة 5 ملايين جنيه، حيث سيتم الإنتهاء من كافة الأعمال فى فبراير القادم، وكذا أعمال إحلال وتجديد مركز شباب مطول، والذى يضم ملعب خماسى، ومبنى إدارى، وكافتيريا، ومساحات خضراء، بالإضافة إلى الملعب الرئيسى.

وخلال الجولة، استمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين، بشأن فتح شارع عبر مركز الشباب للوصول لأراضيهم الزراعية المجاورة للمركز، حيث وجه المحافظ منسق وحدة حياة كريمة، بإعداد تقرير تفصيلى بهذا الشأن للعرض على المحافظ شخصيًا.

كما شملت الجولة تفقد أعمال توسعة مدرسة عتامنة المزارعة للتعليم الأساسى لإنشاء مبنى جديد يشمل 16 فصلا، بتكلفة 5 ملايين جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ 33٪؜، كما تابع أعمال توسعة ورفع كفاءة مجمع إهريت التعليمى، والذى يشمل المبنى الجديد من 5 طوابق، ويشمل 13 فصلا تعليمى بتكلفة 4.5 مليون جنيه، كما تفقد المبنى الجديد بمدرسة جردو الابتدائية، والذى يشمل 15 فصلا بتكلفة 6 ملايين جنيه، ووجه المحافظ بزيادة المساحات الخضراء، والملاعب بالمجمع.

وأضاف المتحدث الرسمى للمحافظة، أنه خلال الزيارة تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب جردو، وكذا الأعمال الإنشائية بالمجمع الخدمى بجردو، والذى يقام على مساحة 600 م، بتكلفة 10.5 مليون جنيه، وأعمال إنشاء مبنى جديد بمدرسة محيى الدين رأفت، بعزبة خلف التابعة لقرية أبو جندير، يشمل 15 فصلا، بتكلفة 5.5 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ، سير العمل بالمجمع الخدمى بأبوجندير، الذى يقام على مساحة 600م، بتكلفة 10.5 مليون جنيه، وتوسعة مدرسة أبو جندير الابتدائية المشتركة، وتشمل 18 فصل تعليمى، بتكلفة 6 ملايين، حيث سيتم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية للمدرسة فى 22 يناير القادم.

أكد محافظ الفيوم خلال الجولة على الشركات المنفذة على الاستعانة بالعمالة المحلية من أهالى القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها، لتوفير فرص عمل، وتحريك عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن فى محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة.

وأضاف المحافظ، أن جولة اليوم تأتى فى إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية لتفقد ومتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير العمل وما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع، وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات والتشابكات التى قد تواجه التنفيذ.

ووجه محافظ الفيوم، بمراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بكافة المشروعات حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا على جميع العاملين بمشروعات "حياة كريمة" بضرورة تلقى لقاح فيروس كورونا.