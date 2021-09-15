أول رد مصرى على بيان مجلس الأمن بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة

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وجاء نص البيان : "ترحب جمهورية مصر العربية بالبيان الرئاسى الصادر اليوم، 15 سبتمبر 2021، عن مجلس الأمن، فى إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذى شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة فى إطار المسار التفاوضى الذى يقوده رئيس الاتحاد الإفريقى، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك فى إطار زمنى معقول.
كما شجع البيان الرئاسى المراقبين الذين سبقت مشاركتهم فى الاجتماعات التفاوضية التى عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، وأى مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
ولفتت الخارجية إلى أن صدور هذا البيان الرئاسى عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التى يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أى تدهور فى الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
واختتم البيان المصرى: " هذا، وتؤكد مصر على أن البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقى التفاوضى، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد فى البيان الرئاسى لمجلس الأمن.
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