توقيع اتفاقية شراكة عُمانية مصرية لتوسيع مجالات الاستثمار المشترك

جدة - نرمين السيد - شهدت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، اليوم، توقيع برتوكول اتفاقية تعاون بين شركات عُمانية ومصرية فى عده مجالات وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها لدعم التعاون بين السلطنة ومصر فى الاستثمار المتبادل، حيث تم توقيع اتفاقيات فى عدة مجالات أبرزها السياحة وإدراة المنتجعات والفنادق والرى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بين كل من مجموعة يعقوب بن كرم الإدارية بالسلطنة وثلاث شركات مصرية فى مجالات مختلفة.





كما وقع الجانب العُمانى برتوكول تعاون مع كل من "شركة صن رايز لإدارة المنتجعات والفنادق العائمة" وشركة "النخبة الدولية لإدارة المشروعات" ممثلة عن مصانع النخيل لأنظمة الرى الحديث ومصانع "ميجا جرين للصناعات البلاستيكة" وشركة "الفرعونية للاستشارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ويهدف التعاون بين الشركات العُمانية والمصرية إلى الإدارة المشتركة للمنتجعات السياحية المملوكة لمجوعة بن كرم العُمانية وفتح مصانع مصرية داخل السلطنة لتطوير منظومة الرى الحديث والتى تعود بالنفع على تطوير قطاع الزراعة داخل السلطنة وخارجها وتصدير المنتجات الخاصة بأنظمة الرى من السلطنة إلى العالم، وإنشاء مكتب استشارات داخل السلطنة مقرها البريمى للاستشارات ودراسة الجدوى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، رحب السفير عبدالله بن ناصر الرحبى سفير السلطنة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بتوقيع البرتوكول بين الجانبين المصرى والعُمانى، حيث أعرب عن سعادته لتفعيل أُطر التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين الشقيقين، وقال: "نعرب عن سعادتنا بتقديم كل الدعم والعون لتسهيل هذا النشاط، ويسرنا أن يتم توقيع الاتفاق بمبنى سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، وهذا يأتى تأكيداً للدور فى التسهيل الذى تقوم به الحكومة تعزيزاً لزيادة حجم الاستثمارات بما يتناسب مع عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار"، مؤكداً على أن مصر تشهد حراك اقتصادى قوى.

فيما أكد يعقوب بن كرم رئيس مجلس مجموعة بن كرم العُمانية، على أهمية هذة الشراكة بين الجانبين المصرى والعُمانى حيث تهدف إلى تعزير العلاقات العُمانية المصرية فى مجال الاستثمار والسياحة والتى تعد نواه لمشاريع أكبر بين الجانبين سيتم الإعلان عنها مستقبلاً.

وأكد الجانب المصرى، ترحيبه بالشراكة العُمانية المصرية لدعم الاستثمارات بين الجانبين، مؤكدين عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتى تمتد عبر التاريخ، وحرص الشركات المصرية على تفعيل وزيادة سبل التعاون بين الجانبين فى شتى المجالات.

حضر توقيع البرتوكول أفراد البعثة الدبلوماسية بسفارة السلطنة بالقاهرة وممثلين الشركة العُمانية والشركات المصرية.

جدير بالذكر، أن الفترة الماضية شهدت نشاطاً ملحوظاً من قبل السفير العُمانى لدى مصر "عبدالله الرحبى"، قاصداً منه توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السلطنة ومصر ودفعها خطوات إلى الأمام فى إطار توجه كلى يخدم العلاقات الثنائية المشتركة، وترجمة لذلك نظمت بعثة سفارة السلطنة بالقاهرة مؤخراً، لقاءً بمقرها لعدد من المستثمرين المصريين، وقد تم تقديم عرض مرئى عن السلطنة والإمكانيات المتاحة والفرص والتسهيلات المقدمة والتشريعات الميسرة للمناخ الاستثمارى.

يذكر أن هذه الجهود أثمرت عن لقاء بين القطاع الخاص ممثلاً فى غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان موخراً، بالعديد من اللقاءات مع جهاز الاستثمار، ولقاء تم الاتفاق عليه بين سفارة سلطنة عُمان ووزيرة التجارة والصناعة فى آخر لقاء، وتم خلاله تأكيد التعاون و زيادة فرص الاستثمار بين البلدين، وترويج الصادرات بين البلدين، وتنشيط الزيارات بين رجال الأعمال من الجانبين.