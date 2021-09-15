جدة - نرمين السيد - وكتب الشيخ أحمد تركى، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعى أخى وصديقى الأستاذ أحمد الشعراوى ابن فضيلة الإمام الراحل محمد متولى الشعراوى، اللهم اجعله فى ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم".



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة نجل الشيخ محمد متولى الشعراوى فى ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.