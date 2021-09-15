وفاة الابن الأصغر للشيخ الشعراوى 

قال محمد الساعاتي، متحدث نقابة قراء القرآن الكريم، إن أسرة الشيخ محمد متولى الشعراوى، أعلنت قبل قليل وفاة "الشيخ أحمد" نجل الشيخ محمد متولى الشعراوى، مؤكدا أن الأسرة تبحث إجراءات دفن الجثمان غدا بدقادوس، وذلك عقب وصول جثمان والده من خارج البلاد.‏

وأكدت نقابة القراء، أن أسرة إمام الدعاة ستعلن عن موعد دفن الجثمان بعد التواصل مع نجل الفقيد المتواجد في ألمانيا.

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