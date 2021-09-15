52 نادى يطالبون اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بعقد جمعية عمومية غير عادية خلال 15 يوم لمناقشة التعديلات على مشروع لائحة النظام الاساسى

طالب 52 نادى، من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، من اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة الاتحاد، الدعوة بعقد جمعية عمومية غير عادية لأعضاء الاتحاد خلال 15 يوماً، لمناقشة إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الاساسى للاتحاد، ووضع جدول زمنى للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد.





وقالت الأندية في خطاب أرسلته إلى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية للاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه تم استيفاء النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية غير العادية، إعمالا لنصوص لائحة النظام الاساسى الاسترشادى للاتحاد المصرى لكرة القدم، محددين الأمور التي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية، وهى "مناقشة إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الاساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم، والتي سبق وأن وافقت عليها الجمعية العمومية، في اجتماع سابق، خاصة وأن الجمعية العمومية وفقا لاحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الاساسى الاسترشادى هي المختصة وحدها دون غيرها بوضع اللائحة أو إدخال أية تعديلات عليها، مع تشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولى مهام عرض ما تنتهى اليه الجمعية العمومية من قرارات بشأن هذه التعديلات على الاتحاد الدولى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية تمهيداً لاعتمادها ونشرها في جريدة الوقائع المصرية على النحو المقرر قانوناً، حتى يتسنى البدء في إجراء انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد وفقاً للائحة الجديدة.





كما طالبت الأندية الـ52 من اللجنة الثلاثية بوضع جدول زمنى للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصرى لكرة القدم، وفقاً لاحكام اللائحة الجديدة، بعد الموافقة عليها من الهيئات الدولية واعتمادها ونشرها في الوقائع المصرية، على أن تبدأ هذه الإجراءات خلال أسبوعين من تاريخ العمل باللائحة الجديدة.

وأوضحت الأندية الـ52 في الخطاب الأسباب التي دفعتها لهذا الطلب، وهى أنه "احتراماً لقرارات الفيفا والتى سبق وأن اوصت عند تعيين اللجنة الخماسية ومن بعدها اللجنة الثلاثية برئاستكم بضرورة الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد خلال فترة التعيين، خاصة مع زوال أسباب تعذر انعقاد الجمعية العمومية والمتمثلة في قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة بمنع عقد الجمعيات العمومية، وخشية حدوث أي تداعيات أخرى مستقبلاً".

وتتضمن الأسباب ايضاً كما جاء في نص الخطاب أنه "تقنينا لأوضاع الاتحاد المصرى لكرة القدم وبما يتناسب مع قيمة ومكانة الدولة المصرية، أذ بات من غير الملائم أن يدار الاتحاد المصرى لكرى القدم من خلال لجان مؤقتة لمدة تزيد عن العامين، خاصة وأن قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 خلى من أية أحكام تجيز إدارة الاتحادات من خلال لجان مؤقتة، ومن ثم فإن الوضع القائم يعد أستثناء يعمل به في أضيق الحدود، فضلا عما تقدم فإن المادتين 21 من قانون الرياضة، و31 من لائحة الاتحاد، أوجبت أن يتم الدعوة لإنتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصرى يمضى 4 سنوات أو بإنهاء الدورة الأوليمية الصيفية، أيهما أقرب، وإذ انتهت الدورة الأوليمبية الصيفية لهذا العام 2021، الأمر الذى يتعين معه ويحكم اللزوم سرعة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد فور اعتماد الائحة الجديدة، والا كانت قرارات اللجنة المؤقتة وما يترتب عليها من أثار عرضة للبطلان".

ووقع على الخطاب أندية "الزمالك، قنا الرياضى، شبان قنا، الهلال مطروح، الرجاء مطروح، شباب الضبعة، الجزيرة بالضبعة، الحرية بمطروح، منتخب السويس، النوبة الرياضى، النصر، المنيا، كيما أسوان، نادى 6 أكتوبر، الفيوم، أسوان، ناصر الفكرية، المدينة المنورة، عمال المنصورة، بلدية المحلة، عاملين راس غارب، صيد المحلة، المطرية بالدقهلية، اتحاد نبروة، تليفونات بنى سويف، الشرقية، جمهورية شبين، الترسانة، دكرنس، دمنهور، بنى سويف، مصر المقاصة، المراغة، طهطا، سوهاج، كوكاكولا، شبان المراغة، الواسطى، بنى عبيد، الإعلاميين، طنطا، الأوليمى، مالية كفر الزيات، العبور، المنصورة، بهتيم، القوصية، ديروط، الميخ البورسعيدى، بترول أسيوط، أسمنت أسيوط، وسيراميكا كليوباترا".