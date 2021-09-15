/650401/تعرف-علي-تفاصيل-الخلاف-بين-الجهاز-الفني-والإداري-بنادي-الزمالك

وقعت خلافات كبيرة في الساعات القليلة المقبلة بين الجهاز الفني بنادي الزمالك واعضاء اللجنة الإدارية المكلفة بإدارة النادي .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك بعد إعتراض المدرب العام لنادي الزمالك اسامه نبيه درب العام للفريق الكروي الأول علي سياسة حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة والمشرف على الكرة بالنادي ,بسبب تدخلة المستمر في عمل الجهاز الفني .

ومؤخرا طلب أسامة نبيه من حسين السيد عضو اللجنة، حل أزمة الأجهزة بالفريق وتحديد موعد محدد لصرف المستحقات والمكافأت لان هذا حق اللاعبين .

وهدد اسامه نبيه بتقديم استقالته في حال عدم حل ازمه المستحقات لدي اللاعبين والجهاز الفني وتوفير مناخ إداري يساعد الفريق علي تحقيق البطولات.

تفاصيل مران الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين خلال مران اليوم الأربعاء.

وشهدت الجلسة حديثا خاصا من الفرنسي كارتيرون مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية المراد تنفيذها والعمل عليها خلال المران.

ويواصل الفريق استعداداته لاستئناف مسابقة كأس مصر وانطلاق بطولة الدوري الممتاز

نهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات إعارة محمد صبحي حارس مرمى الفريق لنادي فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل خمسة ملايين جنيها يحصل عليها النادي الأبيض بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وسيتواجد في حراسة مرمى الزمالك الموسم المقبل كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد بعد رحيل جنش على سبيل الإعارة لفيوتشر وإعارة صبحي لفاركو.

وسيقوم الجهاز الفني للفريق الأبيض بتصعيد أحد الحراس الناشئين للتواجد كحارس ثالث في الفترة الحالية.

تلميحات عدوانية وحرب نسائية بسبب عودة النقاز للزمالك

ولمح محمد عبد الغني مدافع الزمالك إلى غضبه من عودة النقاز عن طريق ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كتب خلاله: "الناس بتشتري رضا المعووج وتتعوج على اللي شاري" الأمر الذي أثار الجدل حول رفض عبد الغني لعودة النقاز.

وتأتي الأزمة بسبب حصول لاعبي الفريق والجهاز الفني الأجنبي بالكامل على مكافأة الفوز ببطولة الدوري، ولم يتم إدراج نبيه وعبد المقصود في القائمة مما زاد غضبهم الشديد خلال الفترة الأخيرة.

ويوجد بند في عقد أسامة نبيه مع نادي الزمالك، بوجود شرط جزائي لمدة شهرين لمن يريد فك الارتباط، ويريد إنهاء الأمور بشكل ودي والموافقة على الرحيل خلال الساعات القادمة.