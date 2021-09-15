أسباب ثورة لاعبي الزمالك على حسين السيد

شهدت الساعات القليلة الماضية ثورة غضب من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء بسبب تهربه من حل المشاكل التي تواجه فريق الكرة وخاصة أزمات الفريق المالية.

وتسبب تهرب عضو اللجنة من اللاعبين في دفع أكثر من لاعب للكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود مشاكل داخل فريق الكرة بسبب أزمة المستحقات المالية.

طارق حامد مع الزمالك

خرج طارق حامد لاعب الوسط عن صمته وألمح إلى عدم تقدير النادي الأبيض له في الفترة الحالية، خاصة وأنه سبق ورحب من قبل بتجديد عقده على أن يكون ضمن لاعبي الفئة الأولى كما هو حاليا، إلا أن حسين عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي يسعى لتخفيض عقد اللاعب مع الفريق.

وأكد مصدر مقرب من طارق حامد أن تأخر صرف مكافآت الفوز بالدوري للاعبين من ضمن أسباب غضب طارق حامد من مسؤولي القلعة البيضاء في ظل الوعود الكثيرة التي منحها مجلس إدارة النادي للاعبين في الفترة الماضية.

وكان مسؤولو الزمالك صرفوا مكافأة الفوز بالدوري للفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق في الأيام القليلة الماضية، ولمعاونيه البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.

محمد عبد الغني

وتكمن أزمة محمد عبد الغني مدافع الزمالك مع حسين السيد عضو لجنة إدارة الزمالك في رفض الأخير الالتزام ببنود عقد اللاعب خاصة وأن عقد المدافع ينص على أحقيته في الحصول على مكافأة خاصة من النادي في حالة التتويج بالدوري، بخلاف عدم وجود بند نسبة المشاركة في الوقت الذي خصم النادي من اللاعب نسبة المشاركة فضلا عن رفض عضو اللجنة الاعتراف ببند تحمل الزمالك لضريبة تنمية الموارد بعقد اللاعب بالرغم من اتفاق المدافع مع الإدارة السابقة بشأن تحمل النادي لقيمة الضريبة المضافة في عقده. وتلقى عبد الغني عرضا من نادي بيراميدز في الفترة الماضية إلا أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون رفض رحيل اللاعب عن الفريق.

تلميحات عدوانية وحرب نسائية بسبب عودة النقاز للزمالك

ولمح محمد عبد الغني مدافع الزمالك إلى غضبه من عودة النقاز عن طريق ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كتب خلاله: "الناس بتشتري رضا المعووج وتتعوج على اللي شاري" الأمر الذي أثار الجدل حول رفض عبد الغني لعودة النقاز.