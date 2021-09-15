/650407/حسين-السيد-يلحق-بفاروق-جعفر-شخصيات-تشعل-نيران-الغضب-في-الزمالك

يبدو أن الأمور في الزمالك لم تكن على ما يرام خلال الفترة الأخيرة تحديدا بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري خلال الموسم المنقضي، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ودخل الزمالك في العديد من الأزمات خلال الفترة الجارية بسبب عدم ضم صفقات قوية وعدم تجديد عقد أشرف بن شرقي حتى الآن وكذلك عودة حمدي النقاز التي فتحت نيران الغضب على إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

شخصيات تشعل نيران الغضب في الزمالك

وظهرت أزمة جديدة اليوم في الزمالك تكمن في رغبة أسامة نبيه المدرب العام، في الرحيل عن الجهاز الفني بسبب الأزمات التي نشبت داخل الفريق خلال الفترة الأخيرة وعدم الحصول على مكافأة التتويج بلقب الدوري حتى الآن مما أثار الغضب.

حسين السيد يلحق بفاروق جعفر.. شخصيات تشعل نيران الغضب في الزمالك

ويبدو أن الأمور مشتعلة في الزمالك بسبب فاروق جعفر عضو اللجنة الفنية وحسين السيد عضو اللجنة التي تدير النادي فالبداية كانت مع فاروق جعفر حيث اتهمه البعض بالدخول في العديد من الصفقات من أجل الحصول على بعض النسب المختلفة من كل صفقة.

يأتي ذلك بعدما أثار جنش حارس الزمالك الجدل بما نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث نشر اتهاما في شكل "كوميك" يشير إلى أن فاروق جعفر يحصل على نسب من صفقات الزمالك.

ورغم نفي جنش لذلك وتأكيده على أن حسابه تم اختراقه كان هناك جدلا واسعا خاصة أن جنش بعدها رحل معارا إلى صفوف فريق فيوتشر وسط أنباء تشير إلى قوة علاقة فاروق جعفر بمحمد أبو جبل حارس الزمالك الأساسي حاليا.

أزمة حسين السيد مع الزمالك

وتحيط الانتقادات حسين السيد أيضا في الوقت الحالي بعدما أشار البعض إلى غضب باتريس كارتيرون مدرب الزمالك منه بسبب تدخله في حسم مصير الصفقات على عكس وجهة نظر كارتيرون فضلا عن كونه كان سببا من ضمن الأسباب التي رحل عنها وليد عبد المقصود عن الجهاز الفني للزمالك ويليه أسامة نبيه الذي طلب الرحيل اليوم لذلك طالبت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي رحيل الثنائي حسين السيد وفاروق جعفر خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل استعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر خلال الموسم الجاري.