«مبروك لأبو أولادي»..هكذا علقت طليقة فائق حسن على زواجه من أصالة

/650408/مبروك-لأبو-أولاديهكذا-علقت-طليقة-فائق-حسن-على-زواجه-من-أصالة

علقت مارتا حامد، طليقة الشاعر العراقي فائق حسن لأول مرة على الأنباء التي أثارتها السوشيال ميديا حول حزنها وغيرتها من زواج طليقها من المطربة السورية أصالة، مشيرة إلى أن كل ما يتم تداوله شائعات، موجه التهاني لأبو أولدها.

دوت الخليج يرصد تعليق طليقة فائق حسن على زواجة من أصالة

طليقة فائق حسن تهنئه بزواجه من أصالة

نشرت مارتا حامد فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، قالت من خلاله: “ أصدقائي ومتابعيني حبيت أوضح لكم أن أي معلومات وصور انتشرت ما صدرت مني وجميعها مغلوطة مش صحيحة، أي معلومة بتصدر مني بتكون من حسابي فقط”.

وتابعت طليقة فائق حسن موجه التهاني لطليقها وزوجته الجديدة: “وبالمناسبة حبيت أبارك لأبو أولادي وزوجته الفنانة أصالة الف الف مبروك وأتمنى لكم الخير، بالنسبة لموضوع الطلاق احنا مطلقين من فترة مش قصيرة شكرًا”.

أصالة تعلق على زواجها للمرة الرابعة

وكانت قد نشرت أصالة صورة برفقة زوجها الجديد حسن فائق عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "من وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحمل له كل الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظه حولت مشاعرنا. كل شيء بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيه على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسيت إني بخير لأنه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني دون شرح وبفهمه دون تكلف هو.. واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو معًا".

وأردفت قائلى: "جميع مسؤولياتنا ونعلم تمامًا أن خير ما نعطيه هو الحب، سنعلم أولادنا كيف تستمر الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبة والإخلاص وسنعطيهم من هذا الشعور الطيب مؤونة لغد نتمنى أن يكون دون أي ضرر".

وأضافت: "أشكر قلوبكم الطيبه التي فرحت لي وبي وأدعو الله أن أكون دائمًا، سعادة وطمأنينه لأحبتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق واللي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كل ماجمعته من شعور فيه خب كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".

قصة تعارف أصالة نصري بفائق حسن

الجدير بالذكر أنه، تعارف الثنائي أصالة وفائق حسن منذ فترة طويلة منذ أن عرض عليها مجموعة من الأغاني من تأليفه، كما تربط أصالة صداقة قوية بالفنان العراقي ماجد المهندس، وخلال الآونة الأخيرة تردد أن الثنائي أصالة وفائق شركاء في مشروع سويا وهو مطعم لبناني بمصر، أما تأكيدات الزواج سيتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة.