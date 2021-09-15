/650409/حدث-تاريخي-محمد-صلاح-يهدر-أول-ركلة-جزاء-في-مسيرته-الاحترافية-أمام-ميلان-الإيطالي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن محمد صلاح من صناعة الهدف الأول للريدز، وتمكن ألكسندر أرنولد من تسجيل الهدف الأول.

وحصل ليفربول بعد ذلك على ركلة جزاء، وأضاعها محمد صلاح، لتصبح أول ركلة ضائعة للنجم المصري مع فريق ليفربول، وفي مشوارة الكروي في أوروبا.

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح في مواجهة اليوم

وتأتي آخر ركلة جزاء أهدرها محمد صلاح كانت في أكتوبر 2017، عندما كان مع فريق رومال الإيطالي.

أكدت صحيفية "ميرور" البريطانية اليوم الأحد في تقرير، يتحدث عن الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ان صلاح يقترب من تحقيق رقم قياسي مع الريدز بعد تسجيله هدف الامس أمام تشيلسي.

وذكرت الصحيفة في التقرير: أن صلاح وصل إلى 127 هدفًا مع ليفربول من أصل 206 مباراة، في جميع المسابقات.

محمد صلاح

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن صلاح نجح أمام تشيلسي في تحويل ركلة جزاء داخل الشباك للمرة الـ17 على التوالي.

وأوضحت أن صلاح بات على بعد ركلة جزاء واحدة لمعادلة إنجاز يان مولبي أكثر من أحرز ركلات جزاء متتالية بقميص ليفربول.

وذكرت أن مولبي أحرز 18 ركلة جزاء متتالية مع الريدز في مناسبتين، لكن الغريب أن مسيرته مع ليفربول التي امتدت 12 عامًا شهدت تسجيله 61 هدفًا منها 42 من ركلات جزاء.

وانتهت مباراة فريقي ليفربول وتشيلسي بنتيجة 1/1، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كاي هافارتز الهدف الأول لفريق تشيلسي في بداية الشوط الأول من المباراة، ثم تمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل لفريق ليفربول من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وحصل مدافع تشيلسي على إثرها على الكارت الأحمر، ليستكمل فريق البلوز المباراة بـ 10 لاعبين فقط.

ويستعد محمد صلاح من تجديد تعاقدة مع ليفربول خلال الفترة القادمة بقيمة 500 ألف أسترليني أسبوعيا.