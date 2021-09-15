/650410/طارق-الخولى-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-تعكس-رؤية-متكاملة-ولا-تبدأ-من-مرحلة-صفرية

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" إن مشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان جدير بالتأمل، خاصة أنها انطلقت بالعاصمة الإدارية الجديدة للجمهورية الجديدة للدولة المصرية، ونناقش استراتيجية متعلقة بحقوق الإنسان وما نأمل تحقيقه فى السنوات المقبلة، فى حين أن هناك دول أخرى يجلس مواطنيها فى معسكرات للاجئين يبكون حال أوطانهم، والفارق بين الصورتين كبير، ويعبر عن حجم تضحيات الدولة المصرية، وعزم الشعب المصري فى الحفاظ على الدولة بما يضمن قوتها وقدرتها.

دوت الخليج

النائب طارق الخولي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى الأولى فى تاريخ الحياة المصرية

وتابع عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، طارق الخولى، حديثه خلال ندوة دوت الخليج:" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هى الأولى فى تاريخ الحياة المصرية، وهى تعد خطة والتزام تضعها الدولة المصرية على نفسها فى القدرة على تحقيق الأهداف خلال فترة زمنية محددة والتى تبلغ 5 سنوات.

طارق الخولى: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما تحمله من مضامين هى رؤية متكاملة ومتطورة

وأضاف النائب طارق الخولى، حديثه قائلًا:" من اشترك فى وضع هذه الاستراتيجية ليست الحكومة فحسب، بل كانت هى أحد الأطراف إنما هى كانت بإشراف ورعاية عمل وتحرك من الخارجية المصرية التى تستحق كل الشكر والتقدير على ما قامت به من مجهود، حيث جمعت كل أطراف المجتمع المصرى من سياسيين وعمال ورجال دولة لوضع خطة متكاملة واستراتيجية يمكن من خلالها تطوير المحاور التى ذكرت مثل تنمية حقوق الإنسان بالنسبة للحقوق السياسية المدنية وأيضًا الاجتماعية.

واستكمل عضو مجلس النواب، طارق الخولى حديثه قائلًا:" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما تحمله من مضامين هى رؤية متكاملة ومتطورة للغاية ولا تبدأ من مرحلة صفرية، بل استكمال لمجهود الدولة المصرية من إنجازات سواء تشريعية أو إنجازات تنفيذية، مثل ما تم بالنسبة للحق فى السكن أو ما تم فى الحق فى التعليم، أو ما تم فى التنمية السياسية، ومن ثم تعمل التطوير على ما تم بالفعل.