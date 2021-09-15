طارق الخولي لـ دوت الخليج: الاستراتيجية الوطنية الأولى في تاريخ الدولة المصرية للاهتمام بحقوق الإنسان

/650411/طارق-الخولي-لـ-تحيا-مصر-الاستراتيجية-الوطنية-الأولى-في-تاريخ-الدولة-المصرية-للاهتمام-بحقوق-الإنسان

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن مشهد اطلاق الاستراتيجية الوطنية كان مشهد يدعو للتامل، موضحا أننا شهدنا اطلاق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان في العاصمة الادراية الجدية في ظل وجود دول أخرى بالجوار تعاني من أزمات ومشاكل كبيرة.

دوت الخليج

ولفت الخولي خلال ندوته بموقع دوت الخليج، الحديث على الاستراتيجة يؤكد قوة موقف الدولة المصرية، وانها تهتم بحقوق الانسان، منوها إلى أن الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان، هي الاولى في تاريخ الحياة المصرية حيث انها تتعلق بحقوق الإنسان فهي خطة تضعها الدولة المصرية في القدرة على تحقيق اهدافها المعينة.

الاستراتيجية تستهدف تطوير المحاور المتعلقة بحقوق الانسان

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف تطوير المحاور المتعلقة بحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمرأة والشباب وذوى الاعاقة، حيث أنها تمتلك رؤية متقدمة ومتطورة ولا تبدا من مرحله صفرية تدل على ما تم من انجازات شاملة فى ملف حقوق الانسان. هذا وأشاد النائب طارق الخولي ،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بإصدار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021،بعد انقطاع دام لمدة 10 سنوات،مؤكدا أن التقرير يأتي كشهادة تقدير للدولة المصرية، لافتا إلى ما حققته الدولة من نجاحات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية بعد تغلبها على ما واجهها من تحديات فى الفترة الماضية.