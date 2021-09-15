خاص..شقيق مصطفى محمد: تصريحات فاتح تريم تم تحريفها

/650412/خاصشقيق-مصطفى-محمد-تصريحات-فاتح-تريم-تم-تحريفها

أكد حسين محمد شقيق مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار لصفوف جالطة سراي التركي على أن تصريحات فاتح تريم المدير الفني للفريق التركي والتي تم ذكرها في الساعات الماضية غير صحيحة.

وقال حسين في تصريحات خاصة :"فاتح تريم لم يدلي بتلك التصريحات وكل ما أثير في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة".

شقيق مصطفى محمد: تصريحات فاتح تريم تم تحريفها

وأكمل :"العلاقة بين مصطفى محمد وفاتح تريم جيدة ولا توجد أي مشكلة بينهما كما يصور البعض".

وتنتهي إعارة مصطفى محمد إلى صفوف جالطة سراي بنهاية الموسم الجاري.

حسين السيد يلحق بفاروق جعفر.. شخصيات تشعل نيران الغضب في الزمالك

على جانب أخر يبدو أن الأمور مشتعلة في الزمالك بسبب فاروق جعفر عضو اللجنة الفنية وحسين السيد عضو اللجنة التي تدير النادي فالبداية كانت مع فاروق جعفر حيث اتهمه البعض بالدخول في العديد من الصفقات من أجل الحصول على بعض النسب المختلفة من كل صفقة.

يأتي ذلك بعدما أثار جنش حارس الزمالك الجدل بما نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث نشر اتهاما في شكل "كوميك" يشير إلى أن فاروق جعفر يحصل على نسب من صفقات الزمالك.

ورغم نفي جنش لذلك وتأكيده على أن حسابه تم اختراقه كان هناك جدلا واسعا خاصة أن جنش بعدها رحل معارا إلى صفوف فريق فيوتشر وسط أنباء تشير إلى قوة علاقة فاروق جعفر بمحمد أبو جبل حارس الزمالك الأساسي حاليا.

أزمة حسين السيد مع الزمالك

وتحيط الانتقادات حسين السيد أيضا في الوقت الحالي بعدما أشار البعض إلى غضب باتريس كارتيرون مدرب الزمالك منه بسبب تدخله في حسم مصير الصفقات على عكس وجهة نظر كارتيرون فضلا عن كونه كان سببا من ضمن الأسباب التي رحل عنها وليد عبد المقصود عن الجهاز الفني للزمالك ويليه أسامة نبيه الذي طلب الرحيل اليوم لذلك طالبت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي رحيل الثنائي حسين السيد وفاروق جعفر خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل استعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر خلال الموسم الجاري.