/650413/طارق-الخولي-تنفيذ-الاستراتيجية-الوطنية-على-رأس-أولويات-دور-الإنعقاد-الثاني-برقابة-برلمانية-مجتمعية

أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال لقائه فى ندوة حوارية بموقع دوت الخليج، أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، لافتة إلى أنها ستنفذ تحت رقابة المجتمع والبرلمان وارادة الرئيس السيسي،إضافة إلى الارداة السياسية القوية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وأشار النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، خلال لقاءه فى موقع دوت الخليج ، إلى أن واحدات حقوق الانشان بالوزرات ، تعد نافذة بين المواطن والحكومة سيتم تنفيذ حقوق الانسان فى الوزرات لتنفيذ الاستراتيجية ، من خلال منظومة تلقي الشكاوي، والتي تقيم تنفيذ الاستراتيجية،إضافة إلى أن المواطن يشتطيع من خلالها تقديم شكاوى متعلقة بتطبيق الاستراتيجية.

وتابع طارق الخولي إلى أن دمج الشباب اللذين تم الافراج عنهم فى العفو الرئاسي فى المجتمع، بقانون التظاهر بشكل سلمي ولا ينتمون لجماعات ارهابية،أصبح ضرورة، لافتا إلى معاناةهولاء الشباب بعد الخروج كالصحيفة الجنائية ، أو الفصل من الجامعات فى حالة الطلاب.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف تطوير المحاور المتعلقة بحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمرأة والشباب وذوى الاعاقة، حيث أنها تمتلك رؤية متقدمة ومتطورة ولا تبدا من مرحله صفرية تدل على ما تم من انجازات شاملة فى ملف حقوق الانسان. هذا وأشاد النائب طارق الخولي ،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بإصدار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021،بعد انقطاع دام لمدة 10 سنوات،مؤكدا أن التقرير يأتي كشهادة تقدير للدولة المصرية، لافتا إلى ما حققته الدولة من نجاحات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية بعد تغلبها على ما واجهها من تحديات فى الفترة الماضية.