/650414/طارق-الخولي-وحدات-حقوق-الإنسان-بالوزرات-بمثابة-نافذة-تواصل-بين-المواطن-والحكومة

أكد لنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، خلال لقاءه فى موقع دوت الخليج ، على ضرورة وجود واحدت لحقوق الإنسان، أن ، موضحا أنها تعد نافذة تواصل بين المواطن والحكومة ،فضلا عن دورها فى الاستراتيجية من خلال منظومة تلقي الشكاوي، والتي تقيم تنفيذ الاستراتيجية،إضافة إلى أن المواطن يتطيع من خلالها تقديم شكاوى متعلقة بتطبيق الاستراتيجية.

وحدات حقوق الانسان بالوزرات

وقال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال لقائه فى ندوة حوارية بموقع دوت الخليج، أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، لافتة إلى أنها ستنفذ تحت رقابة المجتمع والبرلمان وارادة الرئيس السيسي،إضافة إلى الارداة السياسية القوية.

وتابع طارق الخولي ،عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية تستهدف تطوير المحاور المتعلقة بحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمرأة والشباب وذوى الاعاقة، حيث أنها تمتلك رؤية متقدمة ومتطورة ولا تبدا من مرحله صفرية تدل على ما تم من انجازات شاملة فى ملف حقوق الانسان. هذا وأشاد النائب طارق الخولي ،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بإصدار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021،بعد انقطاع دام لمدة 10 سنوات،مؤكدا أن التقرير يأتي كشهادة تقدير للدولة المصرية، لافتا إلى ما حققته الدولة من نجاحات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية بعد تغلبها على ما واجهها من تحديات فى الفترة الماضية.