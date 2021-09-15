صور.. اتفاقية تعاون بين التضامن والفاو لتمكين المرأة الريفية

جدة - نرمين السيد - وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج "فرصة" ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بشأن مشروع "تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها فى محافظة المنيا"، وذلك بتمويل من السفارة الكندية بالقاهرة.





وقام بالتوقيع من جانب منظمة "الفاو" الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمى للمنظمة فى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والسفير لويس دوماس السفير الكندى فى مصر.

ويهدف المشروع المنفذ داخل 10 قرى فى 4 مراكز بمحافظة المنيا لمدة 18 شهرا للمساهمة فى الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائى والتغذية وكسب سبل العيش للنساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية مع التركيز على الأسر المتضررة من جراء جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى استهداف المزارعات من صاحبات الحيازات الصغيرة والعاطلات عن العمل من القرى الأكثر فقراً بمحافظة المنيا.

وصرحت نيفين القباج بأن المشروع سيقدم الدعم الفنى والمالى من أجل تعزيز الشركات الصغيرة فى مجالات التصنيع الغذائى وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، كما سيتم مراعاة تطبيق أفضل النظم الزراعية الذكية مناخياُ وممارسات مبادئ الممارسات الزراعية السليمة.

والجدير بالذكر أن المشروع يأتى متواءماً مع عدة سياسات تتبناها الدولة فى الوقت الحالى مثل البرنامج الرئاسى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، واستراتيجية الدولة لتنمية الاقتصاد الأخضر وتحسين الأمن الغذائى، والتوسع فى تشغيل النساء، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلى وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر.

وأشارت إلى أن التوسع فى إنشاء الحضانات فى هذه المناطق المستهدفة لاستضافة وتنمية الأطفال دون 4 سنوات سيتيح الفرص للمرأة للعمل، فضلا عن تقديم الوزارة مزيج من الخدمات المتكاملة مع بعضها البعض، حيث سيتم تقديم حزمة خدمات لأصحاب المشروعات المستهدفة مثل إتاحة خدمات الصحة الانجابية واستخدام وسيلة تنظيم أسرة مجانية، وبرنامج محو أمية مليون مواطنة، مشيرة إلى أن نسبة الأمية فى الريف وصلت إلى 31%، كما أن نسبة البطالة بين نساء الريف وصلت لأكثر من 29% ومعظمهن يعملن فى أعمال هامشية ولا يتمتعن بحماية تأمينية أو صحية.

وبدروه، أفاد السفير لويس دوماس السفير الكندى فى مصر: "أثرت التبعات الاقتصادية المترتبة على جائحة كوفيد- 19 قد أثرت سلباُ على الفئات الضعيفة، ومنها المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال الزراعيين الموسميين والأسر المعيشية التى تعولها النساء والمجتمعات الريفية عموما، وهو ما دفع الشؤون العالمية الكندية إلى التدخل عبر هذا المشروع لتقديم الدعم للحكومة المصرية وتمكينها من مواجهة أزمة الجائحة وذلك ضمن الجهود المصرية وتدابيرها لاحتواء الأزمة وتخفيف وطأتها، مع تحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة واستمرار الأنشطة الاقتصادية".

ومن جانبه، قال الدكتور الواعر: "يتوائم هذا المشروع مع خطة الفاو الاجتماعية الاقتصادية للاستجابة والتعافى من جائحة "كوفيد- 19"، وتحديداً الحد من المخاطر وتخفيف وطأة الأثر الناتج عن جائحة كوفيد- 19 على الأمن الغذائى والاستدامة البيئية وإدارة التجمعات البشرية والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى دعم استمرار حصول النساء والفتيات على الخدمات والفرص الاقتصادية، وفى نفس الوقت، تحذو هذه السياسات خطى البرنامج العالمى للفاو وتحديداً الشمول الاقتصادى والحماية الاجتماعية من أجل الحد من الفقر، والذى يهدف إلى تنشيط الاستجابات لجائحة "كوفيد- 19" لصالح الفقراء من أجل تحقيق تعافى اجتماعى اقتصادى شامل بعد الجائحة، إلى جانب تنشيط قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود من أجل التعافى".

كما صرح الدكتور نصر الدين حاج الأمين بأن التعاون بين منظمة الفاو والحكومة المصرية من خلال هذا المشروع الذى يتم بتمويل من الشؤون العالمية الكندية، يستهدف التصدى للتحديات المتمثلة فى الحد من الأثر الناجم عن جائحة كوفيد- 19 فى أرجاء سلاسل الإمدادات الغذائية، حيث يولى المشروع اهتماما خاصا بمشاركة المزارعات صاحبات الحيازات الصغيرة والريفيات العاطلات عن العمل فى أنشطته من خلال زيادة مشاركتهن فى قطاع الأغذية والزراعة.