الصحة: توجه من الدولة لتطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 18 عامًا خلال أيام

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، أن هناك توجه رئاسى بتطعيم جميع العاملين فى قطاع التعليم بلقاح كورونا، بجانب جميع الطلاب سواء فى المدارس أو الجامعات.





ولفت مجاهد، خلال مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن هناك توجه من الدولة بتطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 18 عامًا خلال أيام، ولكن لم يحدد نوع اللقاح حتى الآن. وأشار إلى أن تطعيم الأطفال مدرج فى الخطة وتحديد نوع اللقاح المستخدم لتطعيم الأطفال سيتم تحديده بعد الأبحاث العلمية. وأوضح أن التسجيل سيكون من خلال منظومة تلقى اللقاح التابعة لوزاة الصحة.

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