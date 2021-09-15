طارق شوقي ينفي تعاقد ”التعليم” مع 50 ألف معلم قبل بدء الدراسة

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، الخبر الذي تم تداوله اليوم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أشاع على لسان وزير التربية والتعليم ، عزم الوزارة على التعاقد مع 50 ألف معلم قبل بدء الدراسة.

قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: هذا الخبر غير صحيح ولم أقله نهائيا.

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا: هذا الخبر مزور بالكامل ، فلم نتحدث عن تعيين معلمين ولا يوجد تعيينات بالجهاز الداري للدولة بالكامل.