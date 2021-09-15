طارق الخولي لـ دوت الخليج: الاستراتيجية الوطنية صبغة وطنية خالصة للحفاظ على حقوق الإنسان

/650416/طارق-الخولي-لـ-تحيا-مصر-الاستراتيجية-الوطنية-صبغة-وطنية-خالصة-للحفاظ-على-حقوق-الإنسان

تحدث النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن الاستراتيجية الوطنية وأهميتها بالنسبة للمواطن بشأن ملف حقوق الانسان، متطرقا في حديثه عن دور الاحزاب المصرية.

دوت الخليج

وقال النائب طارق الخولي خلال ندوته بموقع دوت الخليج أن الاستراتيجية الوطنية تاخذ الصبغة الوطنية ، حيث أن كل دولة تأخذ الصبغة الوطنية، فكل دولة تضع استراتيجياتها وفق متطلباتها وامكاناتها المتاحة، فضلا عن انها تختلف من مجتمع لاخر.

طارق الخولي: مصر لديها إرث ثقافي وحضاري

وأشار إلى أن الرئيس السيسي نوه إلى أن اختلاف الحضارات والثقافات وأن مصر لديها إرث ثقافي وحضاري، حيث أن الاستراتيجية تحتوي على صبغة مصرية خالصة فى حقوق الانسان، كما انها جاءت متكاملة شاملة لكل اوجه حقوق الانسان.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية انعكاسها ستكون على المواطن وستضمن لهم الحق فى التعليم، والصحة والسكن وكل الخدمات الأخرى. وتطرق الخولي في حديثه إلى دور الاحزاب السياسية، مشيرا إلى أن البعض اختزل في عمل المظاهرات حيث أن ضعف الأحزاب السياسية من الاشياء الخطيرة التي تنعكس نتائجة السلبية على المواطن المصري.

هذا وأشاد النائب طارق الخولي ،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بإصدار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021،بعد انقطاع دام لمدة 10 سنوات،مؤكدا أن التقرير يأتي كشهادة تقدير للدولة المصرية، لافتا إلى ما حققته الدولة من نجاحات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية بعد تغلبها على ما واجهها من تحديات فى الفترة الماضية.