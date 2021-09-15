/650420/محمد-صلاح-يقود-ليفربول-للفوز-على-ميلان-الإيطالي-بدوري-أبطال-أوروبا

انتهت مباراة ليفربول الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي، في مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة نارية بين الفريقين وسط هجوم شديد من جانب ليفربول، وتمكن أرنولد أن يحول الكرة إلى الشباك مع مطلع الدقيقة الثامنة.

وبعد ذلك حصل النجم المصري محمد صلاح على ركلة جزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى ميلان.

زاد ضغط ليفربول خلال مجريات الشوط الأول وأضاع العديد من الأهداف.

ومع نهاية الشوط الأول تمكن ميلان من تسجيل هدفين عن طريق أنتي ريبتش وإبراهيم دياز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميلان بهدفين وسط زهول من الحضور الجماهيري.

ومع بداية الشوط الثاني عوض محمد صلاح ركلة الجزاء الضائعة في الشوط الأول وسجل هدف التعادل مع مطلع الدقيقة 49.

وشن ليفربول هجمات خطيرة للغاية، وتمكن جوردان هندرسون من تسجيل الهدف الثالث بتسديدة صاروخية ليحفظ النتيجة للريدز ويفوز بالمباراة، وجاءت آخر مجريات اللقاء هادئة، ويحصد ليفربول أول ثلاث نقاط في المجموعة.

يلعب حاليا فريق ليفربول الإنجليزي مباراة أمام ميلان الإيطالي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن محمد صلاح من صناعة الهدف الأول للريدز، وتمكن ألكسندر أرنولد من تسجيل الهدف الأول.

وحصل ليفربول بعد ذلك على ركلة جزاء، وأضاعها محمد صلاح، لتصبح أول ركلة ضائعة للنجم المصري مع فريق ليفربول، وفي مشوارة الكروي في أوروبا.

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وتأتي آخر ركلة جزاء أهدرها محمد صلاح كانت في أكتوبر 2017، عندما كان مع فريق رومال الإيطالي.