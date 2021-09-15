/650422/الشبراوي-تقرير-الأمم-المتحدة-للتنمية-البشرية-يعزز-قوه-مصر-الإقتصادية-ويعزز-الاستثمار

أكد النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان أن فعاليات تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يساهم بشكل كبير فى تعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي، ويعزز من قوة مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية. ‏

دوت الخليج ‏ ‏وقال الشبراوي أنها تعد خطوة تاريخية هامة وبمثابة مرآة تعكس جهود الدولة التنموية ومسيرة الكفاح التي نتجت عنها الإنجازات الضخمة التي تحققت على أرض الجمهورية الجديدة، منذ أن تولى الرئيس المسئولية وقاد عجلة التعمير والبناء والنهضة.

الشبراوي: تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية يعزز قوه مصر الإقتصادية ويعزز الاستثمار

واضاف: إطلاق تقرير التنمية البشرية بعد توقف حوالي 10 سنوات بداية انطلاقة جديدة تؤكد أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز العديد من التحديات ووضعها الآن ممتاز يجعلها أكثر انفتاحًا على المؤسسات الدولية وتتعامل بشفافية في جميع الإجراءات وفقًا لتوجيهات الرئيس

وأشار إلى أن هذا التقرير له أهميته لأنه يتناول بالشرح الدقيق للجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الذي يوضح معه قدرة مصر على الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

وأكد، أن مصر حققت إنجازا كبيرا بالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية وكانت محل إشادة العالم، مما أثر إيجابا في خفض نسبة البطالة والتضخم وزيادة الناتج المحلي وخفض عجز الموازنة، مضيفة أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات والدعم المباشر والحماية الاجتماعية لصالح قطاع كبير من المواطنين.

وأوضح أن تقرير التنمية البشرية الجديد جاء شامل كافة جوانب التنمية ليلقي الضوء على جودة التنمية البشرية واستدامتها، وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على الدولة.