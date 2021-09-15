/650423/غضب-أسامة-نبيه-من-إدارة-الزمالك-بسبب-مكافأت-الدوري-تفاصيل

أبدى أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك غضبه الشديد خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب مكافأة بطولة الدوري، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وكان الزمالك توج ببطولة الدوري العام قبل أسبوعين وذلك قبل الجولة الأخيرة من منافسات الموسم المنقضي.

غضب أسامة نبيه من إدارة الزمالك بسبب مكافأت الدوري

وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن سبب غضب أسامة نبيه يعود إلى علمه بصرف مكافأة التتويج بالبطولة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مع تجاهل مسئولو النادي الأبيض صرفها لباقي أعضاء الجهاز الفني.

وتبلغ مكافأة كارتيرون الخاصة بالدوري ٥٠٠ ألف جنيه، ما يعادل حوالي نصف راتبه الشهري الذي يحصل عليه من الزمالك.

وأكد المصدر أن أسامة نبيه طالب مسؤولو الزمالك بصرف المكافآت لكل أعضاء الفريق الأبيض، دون استثناء فرد عن الآخر، مهدداً بتقديم استقالته والرحيل عن القلعة البيضاء حال عدم الاستجابة لطلبه.

الأزمات داخل نادي الزمالك

الجدير بالذكر أن أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد بجهاز كارتيرون، كان تقدم باعتذار عن عدم استمراره في مهمته وذلك بسبب ضعف الراتب الشهري الذي كان يحصل عليه من الزمالك بخلاف قيمة مكافآت الفوز والتتويج بالبطولات أيضاً.

وعاد عبدالمقصود لتولي تدريب الصقر السعودي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، والذي كان يتولى تدريبه قبل الانضمام إلى جهاز كارتيرون قبل عدة أشهر.