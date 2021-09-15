عاجل.. السيسى يحقق أمنية أول حدادة فى المنصورة: إزاحة العبء حق أصيل

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع يوسف الحسينى: المساهمة فى إزاحة العبء عن المواطنين حق أصيل. وعرض برنامج التاسعة المذاع على شاشة التلفزيون المصرى، تقريرا عن بوسى سعد أول حدادة فى المنصورة، تحت عنوان: "الأيادى الناعمة تقتحم مهن الرجال". وأوضحت بوسى سعد أنها لا تمتلك ورشة وتعمل فى الشارع، وأنها مختصة فى بعض أعمال الحدادة الخفيفة نظرا لعدم وجود مكان أو ورشة تعمل بداخلها.

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