التعليم العالى : مسحة أسبوعية لرافضى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدولة وفرت كل الإمكانيات لتوفير لقاح كورونا، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالمتابعة اليومية لكل ما يتم بشأن إصابات كورونا وللاطمئنان على الطلاب والتعليم.





وطالب الدكتور خالد عبد الغفار خلال اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد"، جميع الطلاب بضرورة الذهاب للجامعة والتسجيل لتلقى لقاح كورونا من أجل سلامتهم، موضحًا أن هناك خطط للتعامل مع أى مستجدات، وأنه فى حالة ارتفاع إصابات كورونا سيكون هناك قرارات جديدة، وجميع الاحتمالات موضوعة حال تفشى فيروس كورونا، مؤكدًا أن الجميع على أتم الاستعداد للمرور من الموجة الرابعة من كورونا.

وأكد وزير التعليم العالى أن الطلاب الجدد سيحصلون على لقاح كورونا بشكل مؤكد خلال تقديمهم الأوراق فى الجامعة، موضحًا أن الطالب الذى لا يريد الحصول على لقاح كورونا، عليه أن يجرى مسحة كل أسبوع، وأضاف أن الجامعات ستقدم كارنيه لكل طالب مبين خلاله عن تلقيه جرعة أولى من لقاح كورونا أم لا.

وكشف عبد الغفار، أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا بدأت، وشدتها أقل من الموجات السابقة، وأن 15% نسبة إشغال الأسرة فى المستشفيات الجامعية، وإشغال أجهزة التنفس الصناعى نسبة إشغالها 18%، وإشغال أسرة الرعاية المركزة 33%، وتابع أن مصر لديها كميات كبيرة من التطعيمات وليس هناك نقص فى اللقاحات، ولدينا لقاحات مختلفة، والأبحاث العالمية تؤكد أن لقاح كورونا يحد من الإصابات.