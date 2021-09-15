عاجل.. السيسى : حب مصر ليس بالكلام ولكن بالفعل والعمل

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصرى مع الإعلامى يوسف الحسينى، حب مصر ليس بالكلام ولكن بالفعل والعمل، قائلا: "تعالوا نحب بلدنا صح، لو لقيت ورقة فى الشارع شيلها".

وكان التلفزيون المصرى قد أفاد فى نبأ عاجل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق أمنية بوسى سعد، أول حدادة فى المنصورة.

