بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس اجتماع المجلس الرعوى للإيبارشية البطريركية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوى فوزى، الوكيل البطريركى بالقاهرة، والأب هدية تامر، المرشد الروحى للمجلس، والأب يوسف أسعد، ممثل لجنة الأنشطة الرسولية، كما شارك أيضًا مسؤولو، وأعضاء المجلس.

دار الحديث حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية داخل الكنائس، كما تطرق الحديث أيضًا إلى موضوع سينودس 2023 "من أجل كنيسة سينودوسية الشركة - المشاركة والرسالة"، بالإضافة إلى الحديث عن إعداد وإخراج الكتب الطقسية.

واختتم اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من غبطة أبينا البطريرك.