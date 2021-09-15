صور.. وحدة فرق متنقلة لتقديم لقاح كورونا بدير القمص يسى فى طما

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار التعاون بين مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما ومديرية الشؤون الصحية بسوهاج، حيث تم توفير وحدة فرق متنقلة لتقديم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بدير القديس القمص يسى ميخائيل بطما.
وأشاد نيافة الأنبا إسحق أسقف طما بالدور الحيوى، الذى تقوم به الأطقم الطبية خلال هذه المرحلة من تقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين والفرق المتنقلة، موجها خالص الشكر والتقدير لهم جميعا على جهودهم المبذولة لتقديم الخدمات المختلفة فى جميع المحافظات.
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